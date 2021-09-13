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Весь тиждень нас лякали: Ребрик зізналася, чому боїться нового локдауна

Автор: Марина Настевич

Популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик підняла важливу для багатьох тему карантину і можливого нового локдауну. Артистка зізналася, що це один з її найбільших страхів.

Про це теледіва розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Лілія поділилася ефектним фото в стильному вбранні - ймовірно, кадр був зроблений на зйомках ранкового шоу, яке вона веде.

Ребрик відображена біля великого панорамного вікна на вулиці. Вона приміряла сірі шорти з поясом і світлу блузку. Волосся ведучої зібрані в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж. З аксесуарів вона віддала перевагу масивним сережкам-висюлькам.

Зірка піднесла одну руку до підборіддя і задумливо дивиться на камеру. Лілія зізналася, що карантин дуже негативно вплинув би на її життя.

Лілія Ребрик переживає через можливий карантин (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Від завтра міг би знову початися карантин! Увесь тиждень нас цим лякали, але, на щастя, його трохи відтермінували! Хоча знаю, що, наприклад, на Івано-франківщині чимало шкіл пішли на дистанційне. Оце мій найбільший страх локдауну - дистанційне навчання і ще, що театри знову закриють! Ви як вважаєте, карантин потрібно вводити? Він дієвий? Чи ще можемо зачекати?" - відверто поділилася актриса.

Фолловери почали висловлювати свою думку в коментарях - більшість висловилася проти нового карантину.

  • Карантин не працює. Навіщо було парад організовувати, без масок стояти, збирати десятки тисяч людей?? Де логіка?
  • Недієвий
  • Від карантину більше шкоди, ніж користі
  • Карантин - це жахливо!!!
  • Недієво взагалі, закривати школи, театри...немає жодного сенсу, люди завжди збиратимуться до купи. Не можемо ми сидіти закриті.
  • Проти карантинів!!! Тільки не це...
  • Можемо зачекати
  • Не дієвий, всеодно всі ходять куди потрібно, а від того, що немає можливості піти куди хочеться стає ще сумнішим
  • Лілечка!!! У вас чудова сім'я, а ви найкраща!!! Моя думка, щодо карантину ще можемо зачекати

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розсекретила свої способи перезавантаження і відпочинку.

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Лілія Ребрик