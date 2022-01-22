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Вибрали місце для весілля? Меган Фокс і Machine Gun Kelly насолоджуються романтикою на озері Комо

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Італія, Субота 22 січня 2022 12:27
Вибрали місце для весілля? Меган Фокс і Machine Gun Kelly насолоджуються романтикою на озері Комо Меган Фокс і Machine Gun Kelly (фото: instagram.com/meganfox)
Автор: Ольвія Агаркова

Меган Фокс і її обранець, американський репер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) заручені і щасливі. Актриса сказала своєму коханому заповітне "так" у відповідь на його ефектну пропозицію руки і серця.

Репер подарував другій половинці символічну кастомізовану каблучку, дизайн якої придумав сам спільно з ювеліром Стівеном Вебстером: два камені – смарагд (камінь Меган за гороскопом) і діамант (камінь Колсона) – тримаються на магнітах-шипах. Прикраса вийшла оригінальною, та ще й наповненою для пари особливим змістом.

Фокс і Бейкер не приховують своїх почуттів і намагаються більше часу проводити разом. Так, Меган і Колсон вирушили на зимові канікули в Італію - на озеро Комо. На фото в профілі актриси в Instagram закохані виглядають щасливими і романтичними.

У затишному містечку біля підніжжя Альп парочка проводить безтурботний час, прогулюючись по колоритних вуличках, катаючись на яхті і насолоджуючись красою мальовничих пейзажів.

Вибрали місце для весілля? Меган Фокс і Machine Gun Kelly насолоджуються романтикою на озері Комо

Вибрали місце для весілля? Меган Фокс і Machine Gun Kelly насолоджуються романтикою на озері Комо

Вибрали місце для весілля? Меган Фокс і Machine Gun Kelly насолоджуються романтикою на озері Комо

Меган і Колсон чудово проводять час в Італії (фото: instagram.com/meganfox)

На знімках Меган позує в трендовому аутфіті -довгій еко-шубі з принтом анімалье і хутрянй панамі в тон - вже другий сезон поспіль цей звичний головний убір, відшитий з теплого штучного матеріалу, служить прекрасною альтернативою шапкам, що набридли. Його встигли облюбувати Кендалл Дженнер, Емілі Ратаковскі, Джіджі Хадід, бразильська супермодель Жизель Олівейра та інші.

Вибрали місце для весілля? Меган Фокс і Machine Gun Kelly насолоджуються романтикою на озері Комо

Вибрали місце для весілля? Меган Фокс і Machine Gun Kelly насолоджуються романтикою на озері Комо

Меган Фокс з нареченим насолоджуються романтикою на озері Комо (фото: instagram.com/meganfox)

Колсон також віддав перевагу верхньому одягу зі штучного хутра - молочному бомберу. Він доповнив свій стрітстайл-лук брюками з великими монохромними принтами і масивними чоботами.

До речі, озеро Комо - традиційне місце для весільних церемоній. Цілком ймовірно, що парочка вирушила до підніжжя Альп, щоб пошукати відповідне місце для майбутнього торжества.

Найімовірніше, Меган і Колсон прибули на Комо після відвідин Мілана, де пройшов показ осінньо-зимової колекції Dolce & Gabbana. Шоу відкрив виступ Machine Gun Kelly, а потім репер вийшов на подіум в якості моделі. Його наречена підтримувала коханого і була поруч у відповідальний момент.

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