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Видали себе: Бред Пітт закрутив роман з Марго Роббі на зйомках нового фільму

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США, Четвер 09 вересня 2021 19:32
Видали себе: Бред Пітт закрутив роман з Марго Роббі на зйомках нового фільму Бред Пітт і Марго Роббі (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Особисте життя Бреда Пітта, як і раніше - найцікавіша тема для мільйонів шанувальників по всьому світу. Незважаючи на те що сам 57-річний актор не любить про неї розповідати, завжди знайдуться ті, хто готовий видати сердечні таємниці голлівудського секс-символу.

Зараз в пресі активно обговорюється зв'язок Бреда Пітта з Марго Роббі, стала партнеркою актора на знімальному майданчику.

З чуток, Брада Пітта і Марго Роббі раніше пов'язували романтичні стосунки. Нібито, саме завдяки цьому Марго отримала роль у фільмі "Гра на пониження", яку продюсував Пітт в 2015-му році. Проти такої співпраці тоді виступала Анджеліна Джолі. За однією з версій, саме зв'язок Пітта з Роббі і змусив подати палку дружину Бреда на розлучення.

Видали себе: Бред Пітт закрутив роман з Марго Роббі на зйомках нового фільмуМарго - нова любов Бреда? (instagram.com/margotrobbie)

З тих пір про роман між Піттом і Роббі не було чутно. І ось вони знову зустрілися на знімальному майданчику. Актори задіяні в картині "Вавилон", де грають головні ролі. Очевидці зі зйомок стверджують, що в Пітт і Марго буквально не можуть відірватися один від одного і постійно фліртують.

Втім, Марго Роббі заміжня і цілком можливо, що це не більше ніж дружні стосунки. Хоча за словами деяких джерел, шлюб актриси вдалим назвати не можна. Кажуть, Марго рада збігати на зйомки від чоловіка Тома Акерлі. А той буквально катує її своїми ревнощами. Сама актриса рідко з'являється на публіці з обручкою, стверджуючи, що вона заважає на зйомках.

Нагадаємо, раніше ек-дружина Бреда Пітта Анджеліна Джолі вперше показала дочок в Instagram.

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