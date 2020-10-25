Так виглядає щастя: Джамала зворушила ніжними сімейними фото з чоловіком і сином

Джамала, на сторінці якої все частіше можна побачити теплі сімейні знімки, опублікувала серію кадрів з прогулянки з коханим чоловіком і молодшим сином. Фото, зроблені спеціально для нового проекту журналу Vogue, вийшли стильними і яскравими. Джамала приміряла довге пальто в клітку, червоне плаття і туфлі на низькому каблуці. Але головне на знімках - атмосфера кохання і щастя, яку відразу ж відзначили фанати.

Джамала з чоловіком і сином на прогулянці (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Так цікаво, що цей тиждень в instagram у мене видався особливо сімейним. Десь побачила у себе комент "ніколи не подумала б, що Джамала може бути мамою-квочкою". Ха-ха, ще як можу! Буває по-різному, але як читайте в моєму першому інтерв'ю на цю тему...", - написала вона під галереєю.

Джамала показала сімейне щастя (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В інтерв'ю співачка дала багато відвертих відповідей про материнство. Так, Джамала зізналася, що поєднувати кар'єру і материнство їй вкрай нелегко. "Я вважаю, що абсолютний подвиг - поєднувати роботу і грудне годування. Всі жінки, яким це вдається, - для мене герої. Це дуже важко. Всі навколо говорять: "це ж чудово", "це диво", "це синхронізація", "це природність", але коли ти працюєш - це не природно щогодини відриватися від роботи і годувати. Уявіть, я їду на зйомки кліпу, де я 10 годин в кадрі, або в студію на запис, а паралельно думаю про годівлю... У мене кожен день зараз такий", - відверто розповіла знаменитість.

Також вона додала, що проводити вихідні разом - добра традиція. "Так, у нас така традиція. Це суботи, коли діти півдня у бабусі з дідусем. А в неділю ми практично завжди разом, завжди вчотирьох. Я в неділю завжди без няні. Я взагалі була довгий час без няні, знайти її під час карантину було складно. Бабусі з дідусями допомагали, але все одно після народження Селіма, без няні, було відчуття, що життя моє закінчене. (Сміється.) Зараз няня постійно з нами, практично весь тиждень. Ну а в неділю ми з Селімкою, Еміром і Бекіром проводимо цілий день разом".

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла секрети сімейного щастя.