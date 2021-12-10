Вилитий тато: Кеті Перрі вперше засвітила обличчя дочки Дейзі від Орландо Блума

Кеті Перрі і Орландо Блум стали батьками в серпні минулого року. Малу, яка стала першою дитиною для співачки і другою для актора, назвали Дейзі Дав. І хоча щасливі батьки не приховували подробиць її народження, все ж воліли не показувати личко дівчинки.

Але від папараці, як відомо, не приховати нічого. Днями в мережі з'явилися фото, на яких можна добре розглянути обличчя Дейзі.

Маму з дитиною застали під час прогулянки по Лос-Анджелесу. Кеті була одягнена в рожевий спортивний костюм і бейсболку, на ноги зірка взула коричневі "біркенштоки", а завершила образ сережками-кільцями і захисною маскою. Дейзі, навпаки, красувалася в м'якому помаранчевому костюмі і рожевих сандалях.

Кеті Перрі і Орландо Блум не так давно стали батьками (фото: instagram.com/orlandobloom)

Кумедно, що малятко явно була не в настрої: на знімку на її обличчі відображено незадоволений вираз. Але виглядає вона все ж дуже милою: здається, в дівчинці є риси обох батьків. Світловолоса і кароока, вон викликала палкі суперечки, на кого ж вона більше схожа. Поки що більшість користувачів мережі зійшлися на думці, що вона - вилитий тато.