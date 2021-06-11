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Після злому сторінки Нікітюк показала пружні сідниці в прозорому вбранні: "просто вогонь"

Новость на русском →
П'ятниця 11 червня 2021 14:33
Після злому сторінки Нікітюк показала пружні сідниці в прозорому вбранні: "просто вогонь" Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк звикла бути з шанувальниками відкритою і гуморною. Контент на її сторінці в соцмережі завжди несе позитивний настрій і навіть пікантні фото, які останнім часом все частіше постить ведуча, вона супроводжує веселими коментарями з фірмовим гумором. Але атмосферу на сторінці Леді Ле затьмарили зловмисники, які зламали її Instagram-аккаунт. Пізніше зтелезірка повідомила, що таким чином одна людина хотіла привернути її увагу, але навіть хакеру не вдалося знайти у вмісті її листувань нічого провокаційного, крім фото оголених сідниць. Так, Леся сама вирішила показати свої апетитні принади.

Вона запостила спокусливий кадр в Instagram.

Леся зображена біля басейну, стоячи спиною до фотографа. На ній - прозорий комбінезон з люрексом, під яким відмінно видно обриси бікіні і пружні сідниці Леді Ле.

"Мама в Здании. Я свою Ж можу і так виставляти, коли захочу... бачу есть спрос. Погуляли і хватить... Всім дякую.... я й не знала що ви в мене такі людяні" - звернулася вона до підписників.

Після злому сторінки Нікітюк показала пружні сідниці в прозорому вбранні: &quot;просто вогонь&quot;

Леся підкорили стрункими формами на сміливому фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі повідомили, що їм неабияк довелося похвилюватися за свою улюбленицю, але тепер вони спокійні, адже сторінку повернули господині. Також вони вирішили підтримати Леді Ле цілком справедливими компліментами.

  • Ну яка краса ж! Богиня!
  • Красуня
  • Яка класна
  • Леся, ти крута
  • Сексі леді
  • Леся, ти просто бомба-ракета
  • Леся, ти вогонь
  • Ідеальна фігура! Дівчина мрія

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк вже публікувала кадри в прозорому комбінезоні, викликавши ажіотаж в мережі.

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