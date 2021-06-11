Після злому сторінки Нікітюк показала пружні сідниці в прозорому вбранні: "просто вогонь"
Леся Нікітюк звикла бути з шанувальниками відкритою і гуморною. Контент на її сторінці в соцмережі завжди несе позитивний настрій і навіть пікантні фото, які останнім часом все частіше постить ведуча, вона супроводжує веселими коментарями з фірмовим гумором. Але атмосферу на сторінці Леді Ле затьмарили зловмисники, які зламали її Instagram-аккаунт. Пізніше зтелезірка повідомила, що таким чином одна людина хотіла привернути її увагу, але навіть хакеру не вдалося знайти у вмісті її листувань нічого провокаційного, крім фото оголених сідниць. Так, Леся сама вирішила показати свої апетитні принади.
Вона запостила спокусливий кадр в Instagram.
Леся зображена біля басейну, стоячи спиною до фотографа. На ній - прозорий комбінезон з люрексом, під яким відмінно видно обриси бікіні і пружні сідниці Леді Ле.
"Мама в Здании. Я свою Ж можу і так виставляти, коли захочу... бачу есть спрос. Погуляли і хватить... Всім дякую.... я й не знала що ви в мене такі людяні" - звернулася вона до підписників.
Леся підкорили стрункими формами на сміливому фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники Лесі повідомили, що їм неабияк довелося похвилюватися за свою улюбленицю, але тепер вони спокійні, адже сторінку повернули господині. Також вони вирішили підтримати Леді Ле цілком справедливими компліментами.
- Ну яка краса ж! Богиня!
- Красуня
- Яка класна
- Леся, ти крута
- Сексі леді
- Леся, ти просто бомба-ракета
- Леся, ти вогонь
- Ідеальна фігура! Дівчина мрія
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк вже публікувала кадри в прозорому комбінезоні, викликавши ажіотаж в мережі.