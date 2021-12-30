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Взялася за старе: старша дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта вийшла в світ в образі унісекс

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Четвер 30 грудня 2021 17:32
Взялася за старе: старша дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта вийшла в світ в образі унісекс Анджеліна Джолі та Шайло (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

15-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло не так давно розвіяла чутки про те, що хоче змінити стать. Дівчина супроводжувала маму на прем'єрах, одягнута в жіночні сукні. На прогулянках спадкоємиця голлівудських секс-символів також була відображена в спідницях.

Але днями Шайло застали на вулиці в Лос-Анджелесі, вона відвідувала заняття танцями і прямувала з тренування. Цього разу Шайло Нувель знову постала в звичному унісекс-образі. Так що в повсякденному житті вона явно віддає перевагу зручності.

Шайло одягла спортивні штани і худі з капюшоном. На ногах у неї були чорні кеди, а на плечі рюкзак. Волосся дівчина зібрала в недбалий пучок, а з аксесуарів підібрала тільки сережки, годинник і захисну маску. На обличчі її не було і краплі макіяжу.

З чуток, Шайло – улюблениця Бреда, і дуже важко переживає розлуку з ним. Судові розбірки батьків для неї – справжнє випробування. Як і для Бреда, який, за словами інсайдерів, буквально зневірився і втратив інтерес до життя. Сам Пітт в недавньому інтерв'ю заспокоїв шанувальників, що до депресії і суїцидальних думок справа не дійде.

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