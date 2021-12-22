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Анджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Зендая та інші в розкішних вбраннях від Versace: від вечірніх суконь до сексуальних костюмів

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Середа 22 грудня 2021 11:58
Анджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Зендая та інші в розкішних вбраннях від Versace: від вечірніх суконь до сексуальних костюмів Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/donatella_versace)
Автор: Ольга Турчанікова

Рік, що минає, став багатим на світські події. І дизайнерам було де розгулятися! Підводячи підсумки, багато з них демонструють результат плідної співпраці з зірками шоу-бізнесу.

Донателла Версаче зробила цілу добірку яскравих виходів знаменитостей в її вбраннях. Милуємося і надихаємося!

Дуа Ліпа, Зендая, Леді Гага, Вінні Харлоу, Джессіка Честейн, Анджеліна Джолі – ось лише невеликий список знаменитостей, які традиційно вибирають для червоних доріжок і світських подій Versace.

Більшість образів іменитого будинку впізнавані: лаконічність крою, велика кількість каменів, улюблений сріблястий і яскраві відтінки, а також незмінна складова всіх луків бренду - тонка сексуальність. Але є й ті, де Донателла постаралася вийти за звичні рамки, щоб зробити їх більш провокаційними і оригінальними.

Напередодні новорічної ночі ця добірка – справжнє натхнення!

Анджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Зендая та інші в розкішних вбраннях від Versace: від вечірніх суконь до сексуальних костюмівАнджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Зендая та інші в розкішних вбраннях від Versace: від вечірніх суконь до сексуальних костюмівАнджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Зендая та інші в розкішних вбраннях від Versace: від вечірніх суконь до сексуальних костюмівАнджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Зендая та інші в розкішних вбраннях від Versace: від вечірніх суконь до сексуальних костюмівАнджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Зендая та інші в розкішних вбраннях від Versace: від вечірніх суконь до сексуальних костюмівАнджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Зендая та інші в розкішних вбраннях від Versace: від вечірніх суконь до сексуальних костюмівАнджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Зендая та інші в розкішних вбраннях від Versace: від вечірніх суконь до сексуальних костюмівАнджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Зендая та інші в розкішних вбраннях від Versace: від вечірніх суконь до сексуальних костюмівАнджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Зендая та інші в розкішних вбраннях від Versace: від вечірніх суконь до сексуальних костюмівАнджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Зендая та інші в розкішних вбраннях від Versace: від вечірніх суконь до сексуальних костюмівЗірки в образах від Versace (фото: instagram.com/donatella_versace)

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