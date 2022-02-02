"Я все ще слишком молода": Хайлі Бибер пояснила, чому вона не готова мати дітей

Хейлі повідомила, що поки не готова заводити дітей, і додала: "Я думаю, в ідеалі в найближчі пару років ми б спробували. Але є причина, через яку це називають спробою, вірно? Ви не знаєте, скільки часу займе цей процес".

Хейлі Бібер підтвердила, що пара не стане батьками в 2022 році, тому що попереду у них "неспокійний" рік.

Цього місяця 27-річний Джастін Бібер розпочне свій всесвітній тур "Justice", названий на честь його торішнього студійного альбому. Він триватиме до березня 2023 року і Хейлі Бібер поділилася, що вперше планує приєднатися до чоловіка в турі. Цього року вона також зосередиться на запуску свого нового бренду для догляду за шкірою Rhode.

Хейлі Бібер зізналася, що вона мала думки стати матір'ю якомога раніше. Але коли дівчині виповнилося 25 років, вона подумала, що ще надто молода.