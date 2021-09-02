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Юля "Зайка" з "Холостяка" зізналася, навіщо влаштувала фальшиве весілля з Богданом Юсипчуком

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Четвер 02 вересня 2021 14:33
Юля "Зайка" з "Холостяка" зізналася, навіщо влаштувала фальшиве весілля з Богданом Юсипчуком Юлія Бельченко та Богдан Юсипчук (instagram.com/julz_seven)
Автор: Марина Настевич

Фіналістка шоу "Холостяк 11 "Юлія "Зайка" Бельченко здивувала своїми відвертими розповідями про особисте - так, дівчина зізналася, навіщо вона зіграла фальшиве весілля з телеведучим Богданом Юсипчуком. Весільні фото пари з'явилися в мережі в липні, але не встигли шанувальники порадіти, як Юля повідомила, що це була лише рекламна зйомка.

В "Люкс Подкасті" учасниця найромантичнішого шоу країни була дуже серйозною і розкрила, що після участі в проекті вона стала більш закритою людиною і тепер рідко кому довіряє.

Юлія додала, що зараз вона зрідка плаче, проте вона обов'язково зустріне свого коханого чоловіка і її життя буде повноцінним на всі сто відсотків:

"Так, я хочу любити і бути коханою. Так, мені не вистачає цього. Але чоловік - не центр мого світу. Слава Богу, що мене не вибрали тоді, я не впевнена, що ми були б разом після проекту. Я не готова досі до відносин", - зазначила дівчина.

Крім того, вона нещодавно влаштувала фіктивне весілля з відомим телеведучим Богданом Юсипчуком. За словами блогерки, на таку подію вона зважилася не через хайп і підписників, в чому багато людей її тоді звинуватили.

Юля &quot;Зайка&quot; з &quot;Холостяка&quot; зізналася, навіщо влаштувала фальшиве весілля з Богданом Юсипчуком

Юлія Бельченко та Богдан Юсипчук позували у весільній зйомці (фото: instagram.com/julz_seven)

"Мабуть, був у мене пунктик в голові, як в будь-якої дівчини, що я хочу цей день з коханою людиною. Тому це весілля я зробила, Щоб позбутися від надлишкового потенціалу. Мені стало легше після цього і у мене не стало цього пунктика. Навіть якщо я не зустріну нікого, у мене принаймні було весілля", - зізналася Бельченко.

Також SMM-менеджер додала, що після шоу у неї були натяки на особисте життя, вона ходила на кілька побачень, проте вони ні до чого не приводили. А на зустрічі з чоловіками вона ходила, щоб відволіктися після хворобливого фіналу в шоу "Холостяк".

"Я ходила "з-під палиці", тому що потрібно ходити і робити щось зі своїм особистим життям", - поскаржилася дівчина.

Нагадаємо, Богдан Юсипчук розповів своїм шанувальникам про зміни в особистому житті.

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