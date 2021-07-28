Чи вийшла заміж Юлія "Зайка" за Богдана Юсипчук: дівчина розповіла про весільні фото
Юлія "Зайка" Бельченко показала знімки, на яких вона позує у весільній сукні в обіймах ведучого програми "ЖВЛ" на "1+1" Богдана Юсипчук. Фіналістка "Холостяка-11" заявила, що це були фото з відкриття нової весільної локації в Києві.
Про це дівчина розповіла в Instagram.
"Як ви вже здогадалися це відкриття нової весільної локації в Києві. Ми допомогли своїм друзям з заходом. Локація на 27 поверсі, просто супер, перевірено на собі", - написала дівчина.
Юлія Бельченко та Богдан Юсипчук (фото: instagram.com/julz_seven)
Вона також зазначила, що завдяки цій фотосесії охоплення сторіз у неї і Богдана виросли в десятки разів. Крім того, дана подія зацікавила ЗМІ.
"Завдяки великому охопленню і резонансності "весілля" ми хотіли допомогти бездомним тваринам", - додала Юлія.
Цієї неділі, 1 серпня, фіналістка "Холостяка-11" організовує поїздку до притулку для собак в місті Бородянка. Вона запросила блогерів і відомих людей.
Варто зазначити, що фоловери Юлії не зрозуміли цього і розчаровані, а хтось і зовсім сказав, що відписується.
- Це все класно, тільки не розумію чому відразу не можна було сказати всю правду і заводити ваших фоловерів в оману. У будь-якому випадку, це ваше життя, але раз ви вирішили жити публічно, то не дуже гарно з вашого боку вийшло. Вам бажаю справжнього кохання і щастя;
- Самій не соромно?!! Не дарма тебе Міша не вибрав!! Недалеку;
- Бридке відчуття. Ви погралися, вирішили свої проблеми, а ми (ваші підписники) виявилися обдуреними. Можна було це написати на наступний день, і питань би не було. Повне розчарування;
- Відписуюся, не приємно;
- Знайдіть більш оплачувану роботу і перестаньте хайпити на всьому.
Нагадаємо, Богдан Юсипчук розповів своїм шанувальникам про зміни в особистому житті.
Раніше Ксенія Мішина після розставання з Олександром Еллертом заговорила про життєво важливе.