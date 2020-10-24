Юрій Горбунов показав свою важливу суботню місію з синочком: повинен же хтось

Ведучий показав, як корисно провести вихідні з дитиною

Юрій Горбунов та Катя Осадча звикли активно проводити час і привчають до цього маленького синочка Іванка. Хлопчик встиг об'їздити з батьками всі цікаві та мальовничі місця Київської області, відпочити за кордоном і навіть побувати на грибному полюванні. І поки Катя полетіла з робочих питань у Львів і шле звідти привіт шанувальникам, Юрій вирішив скористатися суботнім теплим днем і відправився з сином на важливу місію – кормити качок у ставку біля будинку.

Шоумен поділився в Instagram фотографіями, на яких зображений з сином зі спини. Зіркове подружжя поки не показує обличчя хлопчика. Тато і малюк спостерігали за качками на ставку, які зовсім не бояться людей і підпливають дуже близько.

"Тому що субота. Ми гуляємо. Ну і повинен же хтось годувати качок!" - аргументував ведучий.

Юрій Горбунов з сином пішли на ставок годувати качок (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Качки, напевно, точно знають, коли субота", "Юра! Ось, що таке щастя, чи не правда! З шанувальниками не погодуєш качечок, а з улюбленим сином - це щастя! Головне - знайти своїх!", "І то правильно!" - похвалили ініціативу ведучого підписники.

Мама Івана, Катя Осадча напередодні поїхала до Львова, де встигла прогулятися старовинними вуличками і насолодитися яскравими заходами, а також побувала на святі вина і сиру.

Катя Осадча прийшла в захват від львівських заходів (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча опублікувала інсайдерське відео, як її чоловік Юрій Горбунов знімає відео для TikTok.