ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Забула одягнути спідницю: напівоголена Барбара Палвін в яскравому худі блиснула розкішною фігурою

Новость на русском → США, П'ятниця 26 лютого 2021 22:23
Забула одягнути спідницю: напівоголена Барбара Палвін в яскравому худі блиснула розкішною фігурою Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвін показала нове фото, на якому приміряла яскраве вбрання. Правда, про спідницю одна з найбільш спокусливих дівчат планети, здається, "забула".

Гарячий знімок, який "ангел" Victoria's Secret виклала в мережу, вже зібрав масу захоплених відгуків.

Барабара Палвін приміряла яскраво-рожеве худі з принтом, а також кросівки. Дівчина сидить на шезлонгу, витягнувши свої стрункі голі ноги. Як видноі, модель вирішила трохи засмагнути. Вона зробила легкий макіяж, а коси заплела в коси. Такий образ Лоліти зробив її милою і надзвичайно спокусливою.

Забула одягнути спідницю: напівоголена Барбара Палвін в яскравому худі блиснула розкішною фігурою

Барбара Палвін в яскравому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"Сумую за Тижнем моди в Мілані! Але ви можете подивитися шоу @Etro в прямому ефірі", - повідомила 27-річна супермодель.

Та фанатів, по всьому, більше хвилювала сама Барбара, ніж показ. Вони засипали модель компліментами, називаючи "нереальною" і "богинею".

Варто відзначити, що природна привабливість Барбари просто зводить з розуму фолловерів. Дівчина обожнює фото без макіяжу і фільтрів, і саме вони набирають максимальну кількість позитивних відгуків.

Не так давно Палвін продемонструвала подібне фото.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу мода модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Підвищення пенсій, нові тарифи та перехід на літній час: що чекає на Україну в березні
Підвищення пенсій, нові тарифи та перехід на літній час: що чекає на Україну в березні