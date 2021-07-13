Навіщо так виставлятися? Каменських в одних трусиках схвилювала мережу пікантним фото
Настя Каменських з чоловіком Потапом зараз відпочивають у Туреччині, де насолоджуються морем і смачною їжею. Співачка - відома любителька знімків гарячіше, так що і на цей раз не обійшлося без пікантних кадрів. Артистка поділилася відвертими ранковими фото, на яких відображена в одних лише рожевих трусиках.
Гарячі фотографії були опубліковані в Instagram зірки.
На знімку Настя позує в спальні, стоячи біля вікна. Груди вона сором'язливо прикрила руками, а голову схилила до плеча, дивлячись у вікно. Ранкове світло красиво падає на апетитні форми виконавиці.
"Доброго ранку", - підписала кадр Каменських.
У сторіз вона виклала ще одне фото - на цей раз красуня позує спиною до камери, а її волосся красиво спадає мало не до попи.
Настя Каменських викликала суперечки в мережі відвертими кадрами топлес (фото: instagram.com/kamenskux)
Знімав, звичайно ж, Потап, який раніше в інтерв'ю заявив, що не проти подібних відвертих фото своєї дружини.
Однак публікація викликала суперечливу реакцію в мережі. Деякі підписники взялися захоплюватися фігурою зірки і її красою. Однак багато хто вважав подібні знімки недоречними і надто вже відвертими, А також запідозрили Настю у використанні фотошопу.
- Давно трусів не було
- Питання? Кому це треба бачити! А це треба бачити тільки Потапу!
- Бажаю без обробки і фотошопу жити реальним життям
- Красива, але жінку це не прикрашає, перестаєте бути загадкою-цікавою, в жінці повинна залишатися ЗАГАДКА!!!
- Вже не знає як аудиторію привернути до себе, це ще не кінець хлопці
- А слабо без трусів
- По ходу дуже добрий з такою фігурою
- Скільки ж тут фотошопа
- До чого це фото, якась дивна ..
- Дожилися...
- Треба поважати себе.
- Така ніжна і красива
- Навіщо так виставлятися?!
- Богиня
- Хороша!
- @realpotap Хороший чоловік, дозволяє вам таку красу напоказ нам
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що Потап - справжній романтик.