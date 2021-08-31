ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Засмагла Дорофєєва похвалилася спокусливими формами в купальнику

Новость на русском →
Вівторок 31 серпня 2021 11:32
Засмагла Дорофєєва похвалилася спокусливими формами в купальнику Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Надя Дорофєєва не хоче, щоб літо закінчувалося, і намагається продовжити його за допомогою яскравого фото з відпустки на морі. У серпні співачка з чоловіком Володимиром Дантесом відпочила в Туреччині і у неї ще залишилися неопубліковані кадри.

Ефектним знімком в купальнику артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Надя позує на терасі з розкішним видом на море. Вона вибрала цілісний купальник червоного кольору і білі кросівки і ефектно присіла на лавку, демонструючи спокусливі форми і стрункі довгі ноги.

"Це фото заряджено на продовження літа!!!" - заявила Дорофєєва.

Засмагла Дорофєєва похвалилася спокусливими формами в купальнику

Надя Дорофєєва похвалилася засмаглою фігурою в купальнику (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники співачки не стали скупитися на приємні слова в коментарях, захоплюючись її фігурою.

  • Цей купальник тобі дуже йде
  • Який вид
  • Дивлюся на тебе і радію
  • Ти так шикарна
  • Богиня
  • Красуня
  • Ну як можна бути такою чарівною!?
  • Шикарний купальник
  • Чудова фігура
  • Офігенна
  • Бракує тільки решти команди рятувальників Малібу
  • Ці ноги!

Нагадаємо, раніше Дорофєєва подражнила мережу грайливими відео з чупа-чупсом у роті.

Читайте LITE в Google News
Надя Дорофеєва
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Війна літа і холодної осені: синоптики попередили про складну погоду
Війна літа і холодної осені: синоптики попередили про складну погоду