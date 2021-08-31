Засмагла Дорофєєва похвалилася спокусливими формами в купальнику

Надя Дорофєєва не хоче, щоб літо закінчувалося, і намагається продовжити його за допомогою яскравого фото з відпустки на морі. У серпні співачка з чоловіком Володимиром Дантесом відпочила в Туреччині і у неї ще залишилися неопубліковані кадри.

Ефектним знімком в купальнику артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Надя позує на терасі з розкішним видом на море. Вона вибрала цілісний купальник червоного кольору і білі кросівки і ефектно присіла на лавку, демонструючи спокусливі форми і стрункі довгі ноги. "Це фото заряджено на продовження літа!!!" - заявила Дорофєєва. Надя Дорофєєва похвалилася засмаглою фігурою в купальнику (фото:instagram.com/nadyadorofeeva) Шанувальники співачки не стали скупитися на приємні слова в коментарях, захоплюючись її фігурою. Цей купальник тобі дуже йде

Який вид

Дивлюся на тебе і радію

Ти так шикарна

Богиня

Красуня

Ну як можна бути такою чарівною!?

Шикарний купальник

Чудова фігура

Офігенна

Бракує тільки решти команди рятувальників Малібу

Ці ноги!