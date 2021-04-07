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Захочеться зробити собі груди: Тодоренко заговорила про пластику і невдоволення зовнішністю

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 13:58
Захочеться зробити собі груди: Тодоренко заговорила про пластику і невдоволення зовнішністю Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Автор: Lite

Регіна Тодоренко нещодавно побувала у батьків в Одесі, але надовго вдома ведучій затриматися не вдалося – її чекали робочі проекти. Завантаженість не заважає зірці "Орла и Решки" підтримувати спілкування з шанувальниками за допомогою соцмереж, а також вона встигає ділитися новинами з журналістами.

Так, Регіна в інтерв'ю виданню "Собеседник" розповіла, чи готова лягти під ніж пластичного хірурга і одночасно в Instagram заговорила про комплекси.

Ведуча зазначила, що задоволена своєю зовнішністю. Також претензій до її зовнішнього вигляду не має і чоловік Тодоренко – співак Влад Топалов.

"Я ніколи не вдавалася до пластичних операцій. Але зарікатися не буду. Може бути, в років сорок мені захочеться зробити собі груди",- розговорилася Регіна.

А ось на особистій сторінці в фотоблозі вона розповіла, що під час участі у тревел-шоу дуже соромилася демонструвати фігуру в купальнику. Ведучій боляче спостерігати, як молоді дівчата соромляться свого тіла.

Захочеться зробити собі груди: Тодоренко заговорила про пластику і невдоволення зовнішністю

Регіна раніше соромилася зніматися в купальнику (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Які комплекси переслідували Регіну

"Я соромилася свого тіла через скромні груди, пігментацію на тілі, неправильний прикус", - зізналася вона.

Виходи в купальнику під час зйомок "Орла и Решки" були для Регіни нестерпні.

"Я виглядала погано, зовсім не за стандартами загальноприйнятої краси - мені так здавалося. А зараз все змінилося. Світ став іншим, і я цьому дуже рада! Навіть вдячна за появу бодипозитиву", - заявила Регіна і зазначила, що саме це рух підштовхнув її до культивування любові до себе.

Захочеться зробити собі груди: Тодоренко заговорила про пластику і невдоволення зовнішністю

Регіна закликає до бодипозитиву і любові до себе (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Вона пояснила, що боидпозитив для неї – це не поросто прийняття себе такою яка ти є, а можливість і стимул для поліпшення.

"Це можливість займатися своїм тілом, це догляд за собою, щоденна активація клітин всього організму, вживання корисної і смачної їжі, духовний розвиток!" - вважає Тодоренко.

Нагадаємо, що раніше Регіна сполохала мережу розмовами про розлучення і зміною іміджу.

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