Він замінив мені батька: Артем Пивоваров розповів про гірку втрату

Український співак Артем Пивоваров, який написав композиції для багатьох зірок шоу-бізнесу, поділився трагічною історією зі свого життя. Річ у тому, що у талановитого молодого хлопця немає батька. Папа відмовився від нього, коли він був зовсім крихтою. Тоді йому було три місяці.

Виконавець припускає, що батько вчинив таким чиномчерез те, що на той момент був дуже молодий. На момент народження Артема йому було 19 років.

"Було дуже важко. Перші місяці він приходив до нас, ми бачилися. Він носив мене на руках. Він приїжджав до мами і бабусі і привозив подарунки. Після цього він вирішив, що я не його дитина", - з гіркотою згадує Артем в програмі "Життя відомих людей".

Все виховання малюка лягало на тендітні плечі його матері і бабусі.

"Я жив у повній гармонії зі своїми чудовими жінками разом. Вони підтримували мене у всьому. Повністю", - сказав співак.

Зазначимо, що сім'я жила досить скромно і Артем ріс в атмосфері любові, а не розкоші. Його мама - медсестра, а бабуся - швачка. Жінки робили все, щоб дитинство Артема було щасливим.

Велику роль в дитинстві та юності майбутнього співака зіграв його дідусь. Він прищепив йому мужність, любов до спорту, навчив його плавати, вести машину. Але одного разу дідуся не стало.

"Він замінив мені батька. І я йому за це дуже вдячний", - зі сльозами на очах розповів Артем.

Дідусь Пивоварова помер, коли Артему було 22 роки. Він так хотів, щоб його онук був відомим музикантом.

Артем Пивоваров розповів про велику втрату в своєму житті

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