Завмер і перестав видавати звуки: Дантес потрапив до лікарні з травмою після гулянки

Дорофєєва і Дантес примчали з Києва до Одеси на тематичну "потойбічну" вечірку до подруги-режисера. Вони встигли загримуватися і переодягнутися, а своїми образами здивували місцевого таксиста і змушені були виправдовуватися перед водієм.

Надя і Вова побували на тематичній вечірці подруги-кліпмейкера (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

Саме свято пройшло шумно, весело і не без пригод. "У Вови, наприклад, від танців лопнули його шкіряні штани, причому так, що права штанина від ширінки вирішила відокремитися. Виглядало це дуже смішно", - згадала артистка.

Пара лягла спати о пів на другу ночі, але тут стався неприємний інцидент, після якого Дантес потрапив до лікарні зі струсом мозку.

Вранці Вова вирішив сходити до вбиральні, але затія не увінчалася успіхом. Він послизнувся, впав і сильно вдарився головою. Надя, почувши гуркіт і шум, побігла на звук і знайшла чоловіка на підлозі без свідомості.

Надя і Вова часто проводять дозвілля разом (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

"Я кинулася його приводити до тями, але він лише тихенько стогнав. Я поливала його водою, била по щоках, намагалася підняти і в якийсь момент він просто завмер і перестав видавати звуки. Тут я навіть не хочу описувати, про що я думала", - з жахом згадала артистка.

Через стрес Надя забула номер швидкої, а поки згадувала, її чоловік просто встав, пройшов повз неї і знову ліг в ліжко. Далі Вова описав те, що відбувається зі свого боку.

"Надя не могла заспокоїтися, тим самим заважала мені заснути, як і нудота, яка з'являлася кожен раз, коли я повертався. Загалом в лікарні нам сказали, що у Вови струс середньої тяжкості. Лікарі були хороші, як і вечірка", – з гумором резюмував Дантес.

Пізніше Вова пояснив, що стало причиною втрати свідомості. "Просто виключився. Мабуть, сильно тиск впав, тому що до цього сильно піднявся", - уточнив він.

Скріншот (instagram.com.nadyadorofeeva)