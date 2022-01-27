Не гірше за Гаррі: топ-7 завидних наречених із королівських сімей, які все ще в пошуку

Мало хто з дівчат всієї планети не мріяв опинитися на місці Меган Маркл, коли в 2018-му вона виходила заміж за принца Гаррі. І хоча норовлива герцогиня не прижилася в королівській родині, виїхавши на батьківщину і прихопивши з собою чоловіка, шлейф обраності і причетності до вищого суспільства завжди буде оточувати її ім'я.

Якщо ви все ще зачаровані подібними казками, пропонуємо вам познайомитися з іншими принцами і аристократами, які поки що неодружені.

Луї Елторп, племінник принцеси Діани, 28 років

Луї – молодший син Чарльза Спенсера – прославився на весь світ після весілля герцогів Сассекських. До цього хлопець мав славу просто сором'язливого кузена Гаррі і Уільяма. А на торжестві поводився, немов справжній ловелас, позуючи фотографам і посміхаючись дамам.

Луї з скромного юнака перетворився на донжуана (фото: Getty Images)

Сьогодні від білявого красеня з бездоганними манерами без розуму вся Англія. І привабливості хлопцеві додає той факт, що він успадкує за законом всі статки сімейства Спенсер.

Абдул Матін, принц Брунею, 30 років

Абдул Матін володіє бездоганною репутацією (фото: Getty Images)

Хлопця називають головним холостяком блакитних кровей на землі. Абдул займає четверте місце в списку престолонаслідників Брунею. Він освічений (отримав ступінь магістра в галузі мистецтв і закінчив Королівську військову академію), активний (обожнює бокс, катання на лижах та інші види спорту), а ще неймовірно красивий і сучасний. Наприклад, хлопець веде свій блог Instagram, де у нього вже більше 2 млн фоловерів.

Хлопця легко знайти в мережі (фото: instagram.com/tmski)

Костянтин-Алексіос, принц Греції та Данії, 23 роки

Старший син грецького Павла і кронпринцеси Греції Марії-Шанталь не такий активний в мережі, але не менш популярний. Навіть при мінімальному числі публікацій – їх на сторінці "теплого як мед" принца (як сам себе підписав хлопець), всього 11, число фоловерів красеня становить понад 200 000 чоловік, завмерлих в очікуванні нових публікацій.

Костянтин-Алексіос також любить Instagram (фото: instagram.com/alexiosgreece)

Що ж, Його Високості є про що розповісти світу: він встиг пожити в Нью-Йорку і Лондоні, а зараз здобуває освіту в Джорджтаунському університеті і заводить корисні знайомства. До слова, одним з його хрещених батьків став сам принц Уільям.

Хлопець –хрещеник принца Уільяма (фото: instagram.com/alexiosgreece)

Микола, принц Данський, 22 роки

22-річний син принца Іоакима Микола займає сьоме місце в черзі на престол Данії і 326-е в черзі на корону Британії. Але в очікуванні влади, схоже, не проти зробити модельну кар'єру. Мабуть, жоден принц так часто не миготить в глянцевій пресі, як Микола!

Микола займається моделінгом (фото: instagram.com/voguescandinavia)

Свій шлях у світі моди темноволосий юнак із загадковим поглядом і чуттєвими губами почав ще в 2018-му, коли підписав контракт з данським модельним агентством Scoop Models. Одне зі знакових досягнень – вихід на подіум Burberry в компанії таких профі, як Кара Делевінь, Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл. А днями хлопець прикрасив обкладинку скандинавського Vogue.

Але і про навчання не забуває (фото: Getty Images)

Зараз Микола здобуває освіту в Парижі, причому однокурсники "не знають і не замислюються" про його титул.

Х'ю Річард Луї Гросвенор, 7-й герцог Вестмінстер, 30 років

Британський аристократ, бізнесмен і мільярдер – дане визначення вже робить хлопцеві славу завидного нареченого. А якщо додати до нього Родовід - Х'ю Річард є пра-пра-правнуком Миколи I і нащадком Олександра Пушкіна, блискучу освіту – хлопець закінчив приватний навчальний заклад Mostyn House School і вивчав менеджмент в університеті Ньюкасла – і зовнішню привабливість, то стає зрозуміло, звідки така популярність.

Х'ю Річард Луї Гросвенор – нащадок Пушкіна (фото: Getty Images)

Правда, з 2017-го герцог перебуває у відносинах зі своєю ровесницею Харрієт Томлінсон. Проте, до весілля поки не дійшло. А значить, хлопець може числитися в офіційних холостяках.

Йоахім, принц Бельгії, 30 років

Йоахім бельгійський, дев'ятий в черзі на престол, вже встиг прославитися в пресі зухвалими витівками і норовливим характером. Так, ще кілька років тому мережу облетіла новина про одруження хлопця з іспанською дівчиною Вікторією Ортіс Мартінес-Сагрера з простої родини. Правда, офіційного оголошення не послідувало і про долю закоханих на даний момент нічого не відомо.

У Йоахіма непростий характер, але це йому тільки на руку (фото: Getty Images)

У 2020-му хлопець змусив говорити про себе, коли під час тотального карантину відправився на вечірку в Іспанії і заразився там COVID-19. Що ж, погані хлопці завжди в пошані у дівчат, а значить, Йоахіму саме місце в цьому списку.

Хусейн ібн Абдалла, наслідний принц Королівства Йорданії, 27 років

Ще один любитель Instagram, Хусейн ібн Абдалла вже обзавівся майже 3 млн шанувальників. Завдяки цій мережі ми знаємо, що хлопець захоплений численними проектами, обожнює матір, сестер і брата, і до обов'язків ставиться дуже серйозно.

Хусейн ібн Абдалла вже досяг успіху в кар'єрі (фото: Getty Images)

У 2004-му році він замінив свого зведеного дядька принца Хамзу в якості спадкоємця престолу, в 2009-го році отримав титул наслідного принца. Принц Хусейн є лейтенантом йорданської армії і часто виконує королівські обов'язки. 23 квітня 2015-го року Хусейн у віці 20 років очолив сесію Ради Безпеки ООН, побивши, таким чином, рекорд за всю історії. У травні 2017-го року виступив на Всесвітньому економічному форумі.

Хусейн з мамою (фото: instagram.com/alhusseinjo)

Артур Чатто, внучатий племінник Єлизавети II, 22 роки

Артур – син леді Сари Чатто, дочки молодшої сестри Єлизавети II принцеси Маргарет і її чоловіка Ентоні Армстронг-Джонса. Ним, як і його братом Самуелем, вже давно цікавиться світське суспільство.

Сем і Артур (фото: instagram.com/samchatto)

Хлопці, як і їхні троюрідні брати Уільям і Гаррі, вчилися в Ітоні, потім – в Единбурзькому університеті. Старший Сем – більш спокійний і романтичний, любить триматися в тіні. До того ж у хлопця є кохана дівчина Софі Пайп і власний бізнес – онлайн-магазин виробів з глини.

Артур хвилює мільйони сердець (фото: Getty Images)

А ось Артур славиться веселуном, спортсменом і душею компанії. Світову славу йому приніс опублікований в соцмережі знімок в нижній білизні. Не дивно, що за ним завжди слідувала натовп закоханих прихильниць.

Найтриваліші стосунки у Артура склалися з дівчиною на ім'я Ліззі Френд. У 2018-му хлопець демонстрував свою любов все в тій же мережі. Але з тих пір про особисте життя Артура нічого не відомо. Сьогодні аккаунт завжди усміхненого красеня з ідеальною фігурою в цій мережі деактивована. Але відео з його тренувань досі милуються численні шанувальниці на фан-сторінках.