Ультрамодне пальто і бюджетні сережки: Кейт Міддлтон показала перший стильний образ цього року
Кейт Міддлтон і принц Уільям нарешті повернулися до роботи. Подружжя здійснило перший вихід у світ, відвідавши Музей підкидьків у Лондоні. Герцоги поспілкувалися з працівниками організації, а також людьми, які виросли в прийомних сім'ях.
Для візиту пара підібрала строгі класичні образи. Кейт, як визнана ікона стилю, зуміла виділитися і цього разу.
Зірка мережі підібрала елегантний образ, який склали чорний гольф і темно-сині штани зі стрілками від Jigsaw з ременем на талії. Зверху герцогиня накинула пальто ультрамодного відтінку. Відзначимо, що вона вже одягала в 2020-му році, комбінуючи з іншими речами.
Кейт Міддлтон і принц Уільям (фото: Getty Images)
Завершили вбрання Кейт Міддлтон замшеві сині туфлі з гострим носком, а також сережки-підвіски від Accessorize.
До слова, дружина принца Уільяма освіжила зачіску, зробивши нове фарбування. Волосся їй уклали в об'ємну зачіску, підкрутивши кінчики. Макіяж іконі стилю зробили з коричневими тінями, рожевим блиском для губ і золотистим хайлайтером.
Принц був одягнений у свій звичний лук в стилі кежуал: темно-сині штани, сорочка з джемпером, піджак і замшеві туфлі.
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