Чим займалися учасники "Холостячки 2" до того, як стали успішними: торгівля шоколадками і китайський "по приколу"

Найромантичніше шоу осені "Холостячка 2 " вже стартувало минулої п'ятниці, 17 вересня, на телеканалі СТБ. На першій вечірці Злата Огнєвіч і глядачі познайомилися з учасниками реаліті, а співачка залишила всього 16 чоловіків, щоб розгледіти їх краще і відшукати серед них того самого. Всі претенденти - успішні і реалізовані, кожен у своїй сфері, але як все починалося і яким чином вони досягли того, що мають, деякі розповіли в соцмережі.

Наприклад, Максим Тарапата, співзасновник експортно-імпортної компанії і салону краси, який побудував бізнес в Шанхаї, зізнався в Instagram , чому поїхав в країну сонця, що сходить.

У Китаї Максим жив і працював 13 років. А ось як його туди занесло, він вирішив детально описати.

"Дорога туди почалася ще в першому класі в Гімназії Східних Мов. Смішно згадувати, що вивчення китайської мені вибрали практично "по приколу", і тільки частково - побачивши в цьому перспективу. Вже до закінчення школи я став думати, як мені поєднати крутий життєвий досвід, мову і освіту. І відповідь для мене була очевидна - потрібно їхати в Китай. І вчитися в Шанхаї стало основною метою", - написав він.

Максим Тарапата 13 років жив і будував бізнес у Китаї (фото: instagram.com/tarmaks)

В іншого учасника, 37-річного Дмитра Шевченко у Львові є два основних бізнеси - клінінгова компанія та студія дизайну та ремонту. До слова, бізнесмен жив і навчався в Харкові, на Західну Україну переїхав, щоб побудувати бізнес. Дітей у чоловіка немає, але він дуже хоче стати татом. А поки опікується маленькою племінницею, яка живе в Олександрії Київської області.

Підприємницька жилка, як виявилося, була у Дмитра ще з юних років. Про це він розповів у своєму блозі в Instagram.

"Мій перший бізнес почався в 11 років, я продавав шоколадки. У мене була мета купити велосипед. Але цей "бізнес" насправді виявився для мене безцінним досвідом. Але через три роки я все-таки реалізував свою мету, і у мене був велосипед . У моєму житті я багато чим займався, були різні моменти, як провали, так і успіх, але головне - це досвід!" - переконаний Дмитро.

Дмитро Шевченко побудував бізнес у Львові і планує освоїти нову сферу в Києві (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Чоловік не планує зупинятися на досягнутому, а хоче відкрити новий бізнес-напрямок ще й у столиці.

33-річний стоматолог Роман Васильєв, який отримав від Злати троянду першого враження, з дитинства мріяв стати стоматологом, про що написав у Instagram. Це при тому, що в його родині медків не було – хлопець став першопрохідцем.

"Зі шкільних років любив біологію і виявляв інтерес до комунікації з людьми. Друзі сім'ї були стоматологами, дивлячись на їх роботу зрозумів, що мені подобається і хочеться допомагати людям, робити свою роботу таким чином, щоб страхи розвіювалися, змінювався образ лікаря стоматолога", - пояснив Роман.

Роман Васильєв з дитинства хотів страти лікарем, хоч медиків в його родині не було (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

У 2009 році він закінчив навчання в Українській медичній стоматологічній академії Полтави і почав працював лікарем-стоматологом загального прийому в Миколаєві.

Роман постійно вдосконалюється, відвідує різні курси, семінари, конференції для підвищення кваліфікації як в Україні, так і за її межами. У 2018 він переїхав до Києва і закохався в столицю.