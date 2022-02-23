Чим запам'ятався концерт Каньє Уеста, присвячений виходу нового альбому

У ніч з 22 на 23 лютого Каньє Уест або, як артист сам себе називає Йе, презентував альбом Donda 2. Захід проходив у Майамі на стадіоні.
Саму презентацію Каньє транслювати на своєму YouTube-каналі.
Шанувальники, які дивилися пряму трансляцію з самого початку, провели перші дві години і 45 хвилин, спостерігаючи за безперервним пульсуючим серцебиттям, перш ніж почалася основна частина події.
Не обійшлося і без згадки колишньої дружини Уеста.
"Я вийшла заміж за кращого репера всіх часів. До того ж він найбагатший темношкірий в Америці. Справжній талант, справжній геній. Він подарував мені чудових дітей", - прозвучали слова Кім Кардашьян перед треком "Sci-Fi".
Це була частина монологу Кардашян з її виступу на Saturday Night Light. До речі, там же працює її нинішній молодий чоловік Піт Девідсон, з яким у Каньє конфлікт.
Цікаво, що в треку "Eazy" є рядки, присвячені Девідсону: "Бог врятував мене від тієї аварії, щоб я міг надерти зад Піту Девідсону".
Презентацію Donda 2 відвідали знаменитості: Ілон Маск, Френч Монтана, Рік Росс та інші зірки.
На презентації Каньє виступили багато відомих виконавців: Аліша Кіз, репер The Game, Джек Харлоу, хіп-хоп-тріо Migos, Тревіс Скотт та інші.
В одному з треків до Йе приєднався Мерилін Менсон.
У соцмережах люди жартували, що саме Піт Девідсон керував звуком під час виступу.
17 з виконаних треків нові, і вони увійдуть до альбому Donda 2. Плюс в презентації були також старі композиції.
Каньє Уест обіцяв, що альбом Donda 2 вийде не на стриминговых платформах, а на його власному плеєрі.
Своє рішення Каньє виправдав тим, що музиканти отримують зі стрімінгів всього 12% зароблених грошей.
"Альбому не буде у Apple, Amazon, Spotify або YouTube. Сьогодні артисти отримують лише 12% грошей, які робить індустрія. Настав час звільнити музику від цієї системи гноблення. Прийшов час взяти контроль в свої руки і побудувати свою систему. Переходь на stemplayer.com прямо зараз і роби замовлення", - заявив репер.
Stemplayer.com - це сайт, де продається кишеньковий плеєр Stem Player з об'ємом пам'яті в 8 ГБ. Він коштує 200 доларів і дозволяє мікшувати треки: прибирати вокал, прискорювати і реверсувати запис, зациклювати окремі шматки.
"Ми заробили 2 млн доларів [на продажу плеєра] за 24 години. Бог милостивий. Спасибі, хлопці, що ви приєдналися", - заявив Каньє 21 лютого.
Раніше ми писали про те, що Каньє Уест висунув три умови для розлучення з Кім Кардашьян, але вона їх відкинула