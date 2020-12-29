Захист від переїдання: Аніта Луценко навчила фоловерів, як не погладшати за новорічні свята

Ольга Сумська нещодавно поділилася святковим рецептом своїх улюблених новорічних страв: яйця-грибочки і салат-ялинка - і ситно, і смачно!

Ольга запевняє, що в дитинстві це були її улюблені страви, а тепер його просто обожнює її чоловік. Як готувати грибочки і ялинку з ківі на закуску, детально розписано тут.

А от тим, хто хоче і смачно їсти, і при цьому не поправлятися, дала пораду тренер Аніта Луценко: вона рекомендує перед новорічною, або будь-якою іншою "кокретною" вечерею, з'їдати порцію зеленого салату.

"Людям, які прагнуть схуднути, рекомендується починати їжу з порції овочевого салату - це допомагає контролювати апетит і зменшує ризик переїдання", - написала у своєму мікроблозі Аніта.

Вона перерахувала свої улюблені продукти для салату:

Помідор

Огірок

Редька

Рукола

Кріп і петрушка

Перець

Авокадо

Гранат

Морква і буряк

Яблуко

Брокколі

Цибуля

Листя айсберг

Нут

Кедрові горішки

Тунець

Редиска

Капуста

Бебі моцарелла

Оливки

Аніта Луценко навчить, як їсти, щоб схуднути (фото: instagram.com/anitasporty/)

Перед цим Аніта поділилася рецептом різдвяного пирога-ялинки: прості інгредієнти, від шпинату до сиру фета. Страва сподобається всім гостям!

Також не варто забувати на час свят про фізичних навантаженнях: Аніта навчила своїх фоловерів, як пропрацювати внутрішню сторону стегон в домашніх умовах. Для цього тренування не потрібні гирі чи гантелі, тільки дві невеликі пляшечки води. Такі вправи заберуть трохи часу: всього близько 20 хвилин.