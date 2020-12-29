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Захист від переїдання: Аніта Луценко навчила фоловерів, як не погладшати за новорічні свята

Новость на русском → Вівторок 29 грудня 2020 18:01
Захист від переїдання: Аніта Луценко навчила фоловерів, як не погладшати за новорічні свята Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty/)
Автор: Lite

Ольга Сумська нещодавно поділилася святковим рецептом своїх улюблених новорічних страв: яйця-грибочки і салат-ялинка - і ситно, і смачно!

Ольга запевняє, що в дитинстві це були її улюблені страви, а тепер його просто обожнює її чоловік. Як готувати грибочки і ялинку з ківі на закуску, детально розписано тут.

А от тим, хто хоче і смачно їсти, і при цьому не поправлятися, дала пораду тренер Аніта Луценко: вона рекомендує перед новорічною, або будь-якою іншою "кокретною" вечерею, з'їдати порцію зеленого салату.

"Людям, які прагнуть схуднути, рекомендується починати їжу з порції овочевого салату - це допомагає контролювати апетит і зменшує ризик переїдання", - написала у своєму мікроблозі Аніта.

Вона перерахувала свої улюблені продукти для салату:

  • Помідор
  • Огірок
  • Редька
  • Рукола
  • Кріп і петрушка
  • Перець
  • Авокадо
  • Гранат
  • Морква і буряк
  • Яблуко
  • Брокколі
  • Цибуля
  • Листя айсберг
  • Нут
  • Кедрові горішки
  • Тунець
  • Редиска
  • Капуста
  • Бебі моцарелла
  • Оливки

Захист від переїдання: Аніта Луценко навчила фоловерів, як не погладшати за новорічні святаАніта Луценко навчить, як їсти, щоб схуднути (фото: instagram.com/anitasporty/)

Перед цим Аніта поділилася рецептом різдвяного пирога-ялинки: прості інгредієнти, від шпинату до сиру фета. Страва сподобається всім гостям!

Також не варто забувати на час свят про фізичних навантаженнях: Аніта навчила своїх фоловерів, як пропрацювати внутрішню сторону стегон в домашніх умовах. Для цього тренування не потрібні гирі чи гантелі, тільки дві невеликі пляшечки води. Такі вправи заберуть трохи часу: всього близько 20 хвилин.

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