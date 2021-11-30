Заслужено чи ні? Кухар висловилася про перемогу Логая на "Танцях з зірками"

Українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар емоційно висловилася про переможців проекту у 2021 році - актора Артура Логая і його партнерку Анну Кареліну.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравими фото з тріумфаторами цього сезону і зізналася, чи вважає заслуженою їх перемогу.

На знімках Кухар позувала із заповітним кубком і щасливими переможцями, а також іншими суддями шоу - Максом Чмерковським, Владом Ямою і запрошеною суддею суперфіналу Лесею Нікітюк.

Катерина Кухар вважає, що Артур Логай і Анна Кареліна заслужено перемогли в "Танцях з зірками 2021" (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина зазначила, що в цьому сезоні "Танців з зірками" голоси суддів і глядачів збіглися.



"Артур і Анна, ви - найсамовідданіша, відчайдушна пара, завжди готова на ризики! Я знаю, як неймовірно багато ви працювали і не шкодуючи себе відточували майстерність! Вітаю із заслуженою і гідною перемогою! Ідіть слідом за своєю мрією!" - проникливо написала Катерина.

А ось думки користувачів мережі розділилися - в коментарях одні вважають, що перемога зірки серіалу "Моя улюблена Страшко" і його партнерки була заслуженою, а у інших думка протилежна.