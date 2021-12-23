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Завтра суд: Репяхова зізналася, чим закінчився скандал з Павліком, і зробила оголошення

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Четвер 23 грудня 2021 16:46
Завтра суд: Репяхова зізналася, чим закінчився скандал з Павліком, і зробила оголошення Віктор Павлік та Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Ольвія Агаркова

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова нещодавно заявила про гучний сімейний скандал, який міг би завершитися розривом відносин подружжя, але вона вирішила піти іншим шляхом. Дружина артиста зазначила, що їм вдалося досягти консенсусу і музикант навіть готовий піти до психолога, щоб впоратися з внутрішніми блоками і опрацювати проблеми.

На особистій сторінці в Instagram вона поділилася сімейними фото з чоловіком і зізналася, чим закінчилася гучна сварка і які висновки зробили подружжя.

"Наша сім'я стала міцнішою! Криза у відносинах має два очевидних напрямки свого вирішення: пара може завершити своє існування і розійтися або вийти на більш високий рівень", - заявила Катерина.

Завтра суд: Репяхова зізналася, чим закінчився скандал з Павліком, і зробила оголошення

Завтра суд: Репяхова зізналася, чим закінчився скандал з Павліком, і зробила оголошення

Завтра суд: Репяхова зізналася, чим закінчився скандал з Павліком, і зробила оголошення

Катерина показала фото з чоловіком з сімейного архіву (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вона додала, що багато сімейних пар лякаються кризи як явища.

"Стоячи на місці складніше зробити стрибок, ніж якщо ви розбіжитеся. Але розбігтися перед стрибком і справді буває страшно. І ось якраз через те, що ми схильні вибирати поганий мир замість хорошої війни - багато пар і розпадаються просто через накопичені образ, непорозуміння, страх заявити про свої бажання",-пояснила Репяхова.

"Як важливо говорити, як важливо чути! Цьому я довгі роки вчила свого чоловіка. Йдемо далі! До наших цілей і мрій", - оптимстично запевнила вона.

Пізніше Катерина написала, як просуваються її справи з судновим позовом проти колишньої дружини Віктора Павліка Лариси Созаєвої. Вона подала на жінку до суду за образи честі і гідності, але позов повернули на доопрацювання.

Завтра суд: Репяхова зізналася, чим закінчився скандал з Павліком, і зробила оголошення

Завтра суд: Репяхова зізналася, чим закінчився скандал з Павліком, і зробила оголошення

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

"Мені повернули позов через те, що не було перекладу прямої мови відповідача. Тепер переклад є", - запевнила Репяхова. "Завтра знову суд", - уточнила вона.

Нагадаємо, що раніше Дружина Віктора Павліка заявила про готовність до нового старту.

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