Сніданок прямо в басейні і прозоре міні: гаряча Каменських завела мережу райськими пустощами

Настя Каменських з Потапом насолоджується екзотичними Мальдівами і радіє можливості поніжитися у океану і погрітися на теплому сонечку, хоч погода на островах зараз рясніє дощами. До речі, за прикладом зіркової пари цей ж напрям обрали Дмитро Монатік, Ольга Фреймут та Оля Полякова з доньками – вони щедро діляться курортним контентом з шанувальниками і показують, як проводять зимову відпустку. Насті теж не терпиться показати свій відпочинок в деталях, тому вона опублікувала цілу серію барвистих і жарких фото в особистому фотоблозі.

Співачка розміщує в Instagram гарячі кадри і не може натішитися можливості релаксувати в райському місці. Так, Настя з задоволенням "вигуляла" три купальника-бікіні. У білому вона звільнила свою дику енергію, у "хижому" з тваринним принтом – покрасувалася в променях сонячного світла всередині стильно обставленої вілли.

Настя радує шанувальників фото в бікіні (фото: instagram.com/kamenskux)

Вона станцювала на пляжі в прозорому міні і поділилася своїм грайливим, розслабленим настроєм з шанувальниками.

Також артистка не стрималася і показала щедрий екзотичний сніданок в незвичному місці – в басейні. Настя вдягла рожеве бікіні, перед нею піднос з круасанами, екзотичними фруктами та іншими делікатесами. "Сніданок у раю", - підписала серію ефектних фото Настя.

Настя Каменських поснідала прямо в басейні (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап не відстає від дружини і також публікує гарні кадри на своїй сторінці. Так, він зробив пляжне селфі, на якому зображений з Настею в total black образах. Співачка одягла чорну шовкову сорочку та шорти, а також "озброїлася" сумкою через плече.

Потап показала розслаблене фото з коханою (фото: instagram.com/realpotap)

"Не потрібно готуватися до гіршого. Наша система самозбереження, виживання й адаптації підказує нам - будь готовий ,готовий до цунамі, землетруса, смерті, гонитви, стресу, безгрошів'ю, домашньої драмі, втрати здоров'ям тд.... Але якщо ви будете готувати себе до доброго, то майбутній досвід сам знайде вас! Говоріть, ведіть себе і мислите так, як ніби майбутнє вже сталося, будьте вже вдячні за все хороше з майбутнього прямо зараз і тоді Воно вас знайде! Оп! А ви вже готові", - поділився своїми філософськими висновками і формулою щастя Потап.

Нагадаємо, що раніше Настя показала романтичний жест від коханого та його зізнання в любові на березі океану.