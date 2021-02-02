Спека! Спокуслива Кароль в крихітному бра поставила мережу на вуха незвичайним фотосетом

Тіна Кароль розбурхує розум і фантазію шанувальників своїми відвертими образами та вбранням. Судячи з останніх виходів у світ і зйомок, Тіна знову повернулася до улюблених шкіряним суконь і комплектів, які підкреслюють її апетитні форми. Але на цьому вона не зупинилася і підкинула фанам ще й гарячу фотосесію для обговорення.

Співачка поділилася незвичайним роликом на своїй офіційній сторінці в Instagram. Вона оголила округлі стегна і продемонструвала виточену талію і плоский животик. Артистка позує, лежачи на дивані головою вниз.

На Тіні - спокусливе сатинове бра чорного кольору з зав'язками на талії вартістю 750 грн і спідниця-міді на запах шоколадного відтінку за 2200 грн від українського бренду OLAT Á M E.

Багато шанувальників співачки прийшли в захват від відвертого образу і провокаційною фотосесії з участю української поп-діви.

Чарівна!

Королева

Неймовірна!

Спекотно

Це неймовірно красиво

Ох, як вогненно красиво

Просто шикарно. Тіночка, ти супер

Тіна, ви з кожним днем інтригуєте все більше і більше. Швидше б побачити все. Яка красуня

Дуже незвично і дуже сексуально!

Але знайшлися й ті, хто вважав фотосет дивним: "До чого таке фото? Впала з дивана", "Похмілля?", "Не зрозуміла? Диван маленький? Навіщо на підлогу", "Що б це значило?"

Нагадаємо, що раніше стало відомо про появу Дана Балана на сліпих прослуховуваннях "Голосу країни 11". Шанувальники чекають реакції Тіни Кароль на прихід співака, адже два сезони проекту поспіль артисти інтригували натяками про свій роман.