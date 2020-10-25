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Мої бажання здійснилися: Дімопулос заінтригувала заявою про нового гарячого партнера на Танцях з зірками 2020

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 15:38
Мої бажання здійснилися: Дімопулос заінтригувала заявою про нового гарячого партнера на Танцях з зірками 2020 Санта Дімопулос та Макс Леонов (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Ольвія Агаркова

Санта знайшла у новому парнері споріднену душу

Санта Дімопулос – одна з яскравих зіркових уасниць і фавориток Танців з зірками 2020. За вісім ефірів пара екс-"ВІА Гри" і Макса Леонова жодного разу не потрапила в номінацію і зону ризику, а впевнено йде до перемоги. Так, у дев'ятому прямому ефірі до них повинен приєднатися "ветеран" проекту – гарячий грузинський мачо Іраклі Макацарія. Цю подія Санта не могла обійти стороною, і на своїй сторінці в Instagram поділилася емоціями від знайомства та спільної роботи.

Санта показала фото з залу, на якому позує разом з двома красенями-чоловіками.

"Мені подобається спілкуватися з чоловіками: я вчуся у них чоловічому погляду на речі, силі характеру, витримці і багатьом іншим штукам. Я люблю дружити з чоловіками, але ще більше я люблю з ними... танцювати! Цього разу в рамках шоу "Танці з зірками" практично всі мої бажання здійснилися: цілий тиждень я спілкувалася з дуже класними чоловіками, які, до того ж, чудово танцюють!" - зізналася Санта.

Мої бажання здійснилися: Дімопулос заінтригувала заявою про нового гарячого партнера на Танцях з зірками 2020

Санта Дімопулос, Макс Леонов і Іраклі Макацарія станцюють фламенко (фото; instagram.com/santadimopulos)

Так, у дев'ятому прямому ефірі до зіркових пар приєдналися найяскравіші учасники минулих сезонів. На головний паркет країни 25 жовтня Санта вийде не тільки з Максом Леоновим, але і гарячим грузинським холостяком Іраклієм Макацарією - тріо виконає пекуче фламенко.

"До нашої пари приєднався санайхаризматичнішій грузин з усіх, кого я знаю – Іраклі Макацарія. Коли я дізналася, що у нас з ним буде тріо, то не знала, чого очікувати: мені дістався чоловік, дуже розпещений жіночою увагою! Але потім я виявила, що він такий же трудоголік як і я, так само "обожнює" прикаповатися до деталей і... танцювати. Так, Іраклі обожнює танцювати – це у нас спільне! Як і гаряча кров... Тому, я впевнена, що паркет сьогодні буде горіти. Знову! Там буде дещо дуууже спекотне. Обіцяю!" - запевнила Санта.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос зробила заяву про свої стосунки з жінками.

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