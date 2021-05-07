Дружина Бабкіна назвала його підкаблучником і зробила заяву: ми ідеальні

На питання, хто ж в їхній родині головний, Сніжана і Сергій відповіли коротко - ми. Дружина музиканта внесла деякі уточнення.

"Ми передаємо один одному щоденну естафету. Я можу бути головною, а потім сказати: "Сергійко, давай, вирулюй". Ми взаємозамінюємо один одного", - уточнила актриса і блогер.

Сніжана не приховує, що не проти була б зайняти лідерські позиції в сім'ї, адже вона щодня дає поради знаменитому чоловікові і знаходить для нього правильні слова, вона вважає музиканта підкаблучником, але не бачить в цьому нічого поганого. Крім того, ця роль в сім'ї Бабкіних мігруюча.

Сергій і Сніжана Бабкіни відкрито розповідають про свої стосунки

"Я вважаю, що підкаблучниками повинні бути і жінка, і чоловік, тому що вони повинні розчинятися в своєму партнері. Так, я вважаю, Бабкіна підкаблучником", - зізналася Сніжана.

Раніше Сергій з дружиною порівнювали себе із зірковими сім'ями - Бредом Піттом і Анджеліною Джолі, Монікою Беллуччі і Венсаном Касселем, але після розлучень зірок, вони перестали проводити паралелі.

"Ми ідеальні. Нехай всі до нас підтягуються", - заявила Бабкіна.