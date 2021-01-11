Дружина Джеджули розповіла про самопочуття після скандалу з чоловіком: в цьому році я не нервувала

Вагітна екс-дружина Андрія Джеджули, яка потрапила через нього в лікарню, розповіла, як зараз себе почуває. На щастя, з нею і дитинкою все добре. Про це Юлія Леус, яка офіційно ще є дружиною шоумена, розповіла на своїй сторінці в соцмережі.

"Так ось, почуваю себе чудово, як ніколи за всю вагітність. В цьому році я ще не нервувала і, Дай Бог, не буду. Хоч і в об'ємах я стала більше, але і сил у мене більше, як ніби приплив енергії з'явився, чи перестав йти", - поділилася самопочуттям Юлія Instagram.

Також Юлія побажала всім жінкам відчути щастя материнства і вагітності.

"Ось тепер я відчула всю красу вагітності, про яку ви мені писали і животик люблю з кожним днем все більше і більше, вона вже спілкується зі мною, і немає нічого прекрасніше цього і бути не може. Бажаю кожній жінці це відчути, так і чоловікові, який вміє цінувати і ще в животику любити свого янголятка", - написала Леус.

Нагадаємо, що через пост про насильство Джеджули Юлія опинилася в лікарні і її поклали на збереження. Джеджула не приїхав до дружини і не вибачився.

Юлія Леус показала вагітне фото (фото: (фото: instagram.com/yla__yla)

В коментарях передплатники побажали Юлії всього самого хорошого, а головне здоров'я.

Ви чудова, у Вас все буде добре. Найголовніший подарунок у житті Вас чекає попереду. Це цінніше за будь-якого чоловіка і відносин, як би жорстко не звучало.. Хтось, колись сказав: "чоловіки приходять і йдуть, а діти це назавжди.

Тобі потрібні зараз якомога більше позитивних та яскравих вражень.

Ну така красуня, ідеальна фігура, дивлячись на вас і сама ностальгія за моментами вагітності.

На фото і не сказати, що в об'ємах додалося, прекрасна фігура.

Як ми раніше повідомляли, вагітна екс-дружина Джеджули потрапила в лікарню після одкровень про домашнє насильство.