Дружина "Холостяка" Квіткова засвітила вагітний животик і стрункі ноги

Дружина українського шоумена, учасника реаліті-шоу "Холостяк 9" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка зараз перебуває на п'ятому місяці вагітності , показала кругленький животик на відвертому фото.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала кадр, на якому зображена у вельми спокусливому і при цьому ніжному образі.

22-річна Квіткова явно насолоджується цим особливим періодом і нерідко влаштовує фотосесії, щоб запам'ятати цей прекрасний час очікування малюка. На свіжому фото вона позує, сидячи на стільці, при цьому на дівчині комплект чорної нижньої білизни, чорні колготки і туфлі на шпильці в тон.

Одну руку Даша поклала на помітно кругленький животик, а також ефектно закинула ногу на ногу. При цьому на обличчі дружини "Холостяка" сяє промениста усмішка.

До речі, блогерша опублікувала два варіанти фото - кольорову версію і чорно-білу.

"Нагадуйте собі частіше, що мета життя зовсім не в тому, щоб виконати все намічене, а в тому, щоб насолоджуватися кожним кроком, зробленим на життєвому шляху, і в тому, щоб наповнити життя любов'ю", - поділилася своїми думками Квіткова.

Вагітна Даша Квіткова показала кругленький живіт (фото: instagram.com/kvittkova)

Шанувальники зазначили в коментарях, що вагітність Даші до лиця і що вона приголомшливо виглядає.