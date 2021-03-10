Дружина "Холостяка" Квіткова засвітила вагітний животик і стрункі ноги
Дружина українського шоумена, учасника реаліті-шоу "Холостяк 9" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка зараз перебуває на п'ятому місяці вагітності, показала кругленький животик на відвертому фото.
На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала кадр, на якому зображена у вельми спокусливому і при цьому ніжному образі.
22-річна Квіткова явно насолоджується цим особливим періодом і нерідко влаштовує фотосесії, щоб запам'ятати цей прекрасний час очікування малюка. На свіжому фото вона позує, сидячи на стільці, при цьому на дівчині комплект чорної нижньої білизни, чорні колготки і туфлі на шпильці в тон.
Одну руку Даша поклала на помітно кругленький животик, а також ефектно закинула ногу на ногу. При цьому на обличчі дружини "Холостяка" сяє промениста усмішка.
До речі, блогерша опублікувала два варіанти фото - кольорову версію і чорно-білу.
"Нагадуйте собі частіше, що мета життя зовсім не в тому, щоб виконати все намічене, а в тому, щоб насолоджуватися кожним кроком, зробленим на життєвому шляху, і в тому, щоб наповнити життя любов'ю", - поділилася своїми думками Квіткова.
Вагітна Даша Квіткова показала кругленький живіт (фото: instagram.com/kvittkova)
Шанувальники зазначили в коментарях, що вагітність Даші до лиця і що вона приголомшливо виглядає.
- Яка ж ви гарна, і зовні і зсередини, від вас йде нереально класна енергія. Вау
- Даша! Ви просто нереальна! Ось можна ще багато епітетів написати) обожнюю
- Принцеса!
- Дуже красиво!
- Яка гарна. Даша , як же тобі йде вагітність
- Дуже круті слова. Дуже крута Даша
- Дуже класне фото
- Як завжди прекрасна
- Ви дуже красива... І вам личить вагітність
- Яка ти красуня. Легкої вагітності, сонечко
- Ніжно
- Даша, яка ви тут шикарна, як вам йде животик. Ось що значить любити життя, і полюбить тебе
- Як можна бути такою сексі мамою?:)
- Яка ж ти красива в такому чарівному стані
Нагадаємо, Даша Квіткова відповіла хейтерам з приводу своєї вагітності - користувачі мережі звинуватили дівчину, що вона прагне виглядати "більш вагітною", ніж є насправді.