Дружина Ями в купальнику спокусила ідеальними формами на Мальдівах: чоловік не встояв
Влад Яма і його дружина Ліліана здійснили давню сімейну мрію - разом з сином Леоном пара вирушила на Мальдіви. Хореограф якось проговорився про те, що відпустка на райських островах давно входила в плани подружжя. Ось, нарешті, вони здійснили задумане!
Ліліана не втрималася і показала на особистій сторінці в Instagram, як розслабляється біля океану.
Дружина хореографа одягалася в білосніжний злитий купальник, який ідеально відтіняв засмагу. Вона ніжиться у величезному гамаку, лежачи на подушці і зім'ятій ковдрі. Ліліана демонструє округлі стегна і стрункі форми, насолоджуючись моментом біля бірюзового океану.
Ліліана поніжилася біля самого океану (фото: instagram.com/liliya_yama)
"Як вам такий ранок? Хто хоче прокинутися точно також?"- подражнила вона підписників.
Одним з перших на спокусливий кадр дружини відреагував Влад. Він залишив плюсики під фото, а також перепостив фото до себе в сторіс, супроводивши його локоничним: "Нра!"
Скріншот (instagram.com/vladyama_official)
Коментатори залишили масу схвальних відгуків під барвистим постом красуні.
- Яка краса, ви божественна
- Краса неймовірна
- Фото шикарне
- Одна краса на тлі іншої
- Красива
- Ви неймовірна
- Шикарна фігурка
"На Мальдіви на 4 дні! Мало? Ні! За відчуттями - мінімум днів 10. Чиста казка! Кольори як на картинці. Голова досі облазить. На цій фотосесії я і почав згоряти. Але ми обов'язково повернемося", - пообіцяв Влад.
Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном відпочили на Мальдівах (фото: instagram.com/vladyama_official)
У підтвердження своїх слів про незабутній відпочинок мрії він показала барвисті фотолистівки, на яких позує на пляжі з дружиною і сином.
На Ліліані -стильне білосніжне плаття і пояс-корсет, що підкреслив її осину талію. У руках - напівкругла плетена солом'яна сумочка з ручками-кільцями. А маленький Леон на задньому тлі хлюпається в блакитній воді, поки його батьки захоплено позують на камеру.
Нагадаємо, що раніше Влад Яма розсекретив "лякаючу" пристрасть сина, якій не дуже радий.