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Напевно, це моя помилка: Яма зізнався в "лякаючому" захопленні сина

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Вівторок 09 листопада 2021 15:42
Напевно, це моя помилка: Яма зізнався в "лякаючому" захопленні сина Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Styler

Влад Яма неодноразово розповідав про те, що його син Леон росте допитливим і дуже енергійним – своїм батькам хлопчик занудьгувати точно не дає. Дружина хореографа Ліліана зізнається, що вони з чоловіком часто сперечаються про методи і підходи до виховання син. Але це нітрохи не заважає їм бути гармонійною, люблячою і щасливою сім'єю. Влад хотів би, щоб Леон пішов по його стопах і захопився бальними танцями, але він вже вибрав дещо інший шлях.

В інтерв'ю для сайту "1+1"суддя" Танців з зірками" розповів про захоплення хлопчика.

Влад зізнався, що Леон загорівся брейк-дансом. Хореограф додав, що спочатку не хотів віддавати хлопчика на цей стиль танців.

"Леон просив про це кілька місяців. Я чинив опір, боявся... думав, якщо він вибере шлях вуличної культури, то ніколи не буде танцювати бальні танці. Я хочу, щоб він все спробував", - зізнався Яма.

Напевно, це моя помилка: Яма зізнався в &quot;лякаючому&quot; захопленні сина

Влад Яма хотів би, щоб син пішов по його стопах (фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф зазначив, що його опір бажанню і волі сина – неправильний вчинок, адже Леон сам повинен вирішувати, який шлях вибрати і чим займатися.

"Так, напевно, це моя помилка. Коли уявляю сина в майбутньому і те, чим він буде займатися, завжди приміряю це на себе. Я сам в сім років пішов на бальні танці і присвятив цьому все життя. Але так буває не у всіх", - додав Влад.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма зізнався, що його син росте дуже норовливим і на все має свій погляд і думку.

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Влад Яма
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