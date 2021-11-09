Напевно, це моя помилка: Яма зізнався в "лякаючому" захопленні сина

Влад Яма неодноразово розповідав про те, що його син Леон росте допитливим і дуже енергійним – своїм батькам хлопчик занудьгувати точно не дає. Дружина хореографа Ліліана зізнається, що вони з чоловіком часто сперечаються про методи і підходи до виховання син. Але це нітрохи не заважає їм бути гармонійною, люблячою і щасливою сім'єю. Влад хотів би, щоб Леон пішов по його стопах і захопився бальними танцями, але він вже вибрав дещо інший шлях.

В інтерв'ю для сайту " 1+1 "суддя" Танців з зірками" розповів про захоплення хлопчика.

Влад зізнався, що Леон загорівся брейк-дансом. Хореограф додав, що спочатку не хотів віддавати хлопчика на цей стиль танців.

"Леон просив про це кілька місяців. Я чинив опір, боявся... думав, якщо він вибере шлях вуличної культури, то ніколи не буде танцювати бальні танці. Я хочу, щоб він все спробував", - зізнався Яма.

Влад Яма хотів би, щоб син пішов по його стопах (фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф зазначив, що його опір бажанню і волі сина – неправильний вчинок, адже Леон сам повинен вирішувати, який шлях вибрати і чим займатися.

"Так, напевно, це моя помилка. Коли уявляю сина в майбутньому і те, чим він буде займатися, завжди приміряю це на себе. Я сам в сім років пішов на бальні танці і присвятив цьому все життя. Але так буває не у всіх", - додав Влад.