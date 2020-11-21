Дружина Остапчука потрапила в ДТП і ледь не стала жертвою шахрая

Христина Горняк, дружина шоумена Володимира Остапчука, потрапила в ДТП у Києві. В результаті 34-річна нотаріус ледь не стала жертвою шахрая, який став "вимагати" у неї гроші.

Про це дружина ведучого шоу "Маска" на телеканалі "Україна" розповіла у своїх Instagram-stories.

Дівчина каже, що в цей вечір відправила чоловіка у відрядження, а сама збиралася на вечерю з подругами. Вона їхала на подарованому Остапчуком Range Rover, але в'їхала в зад автомобіля Lada.

І хоча нічого серйозного не сталося, водій синього "Жигульонка" став вимагати у Христини компенсацію за розбитий бампер. Хоча, зі слів дівчини, ця частина авто була пошкоджена вже давно.

Христина Горняк потрапила в ДТП (скрін: instagram.com/kristygor)

Христина розповідає, що водій, який виїхав попереду її авто не побачив перешкоду зліва і різко загальмував, Христина теж загальмувала, але зіткнення уникнути не вдалося.

"Зіткнення було несильним, але чоловік подумав, що можна заробити" - розповідає Горняк.

Христина Горняк показала, що бампер був розбитий давно (фото: instagram.com/kristygor)

Коли прибула поліція, замість грошей водій Lada отримав штраф за прострочений страховий поліс. Причому Христині теж довелося заплатити за проблеми зі страховкою.

Христина каже, що найстрашнішим було зізнатися чоловікові в тому, що трапилося. Але Володимир повністю підтримав її і заспокоїв.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук та Христина Горняк одружилися 15 жовтня. Заручини і весілля Остапчука та його нової обраниці стали досить швидкоплинною подією. Адже шоумен тільки восени оголосив про розставання з Оленою Войченко (з нею він був з 2007-го). У пари двоє спільних дітей - дочка Емілія і син Еван-Олександр.