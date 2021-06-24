Дружина Павліка показала унікальні кадри з виписки з пологового будинку: "ведмедики підкорили всіх"

Так, на знімках позує щасливий Віктор з сином на руках. Також підтримати Катерину приїхала її мама і подруги.

До слова, Віктор, Катерина та її мама, а також подруги позували спеціально прикрашеному з нагоди щасливої події холі – їх зустрічали аніматори в костюмах плюшевих ведмедиків з оберемком повітряних кульок. Також на фото можна побачити медиків, причетних до появи на світ маленького Міші. Молода мама подякувала медперсоналу приватного пологового будинку за "максимально комфортні і затишні пологи".

Катерина показала пам'ятні фото з пологового будинку (instagram.com/repyahovakate)

Фолловери дружини співака ще привітали її зі знаковою для зіркової сім'ї подією і написали чимало теплих слів і побажань.