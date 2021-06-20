Дружина Павліка розкрила подробиці пологів: "чоловік тримав за руку"

Катерина показала романтичні знімки з чоловіком, зроблені на останніх строках вагітності. Вона позує в довгій строкатій сукні, а Віктор ніжно обіймає значний животик дружини.

Катерина вирішила відновити хронологію подій. Так, 13 червня вона відсвяткувала 27-річчя в колі рідних і близьких, а вже 14 вирушила на плановий огляд в пологовий будинок – термін вагітності майбутньої мами становив 40 тижнів і 5 днів.

"Я чомусь не усвідомлювала тоді, що в пологовому будинку потрібно вже буде залишатися. Хоча термін вже не маленький. Мене подивився лікар, помітила підтікання. Зробили тест на води і це виявилися води", - розповіла Катерина.

Віктор підтримував протягом всієї вагітності (фото: instagram.com/repyahovakate)

Весь цей час поруч з нею був чоловік. До слова, пара перебувала в сімейній палаті, тому Віктор залишився з дружиною і сином після появи на світ малюка.

Пару відпустили на годину додому з умовою повернутися в пологовий будинок. До вечора у Репяховой почалися перейми.

"Чоловік був поруч. Згадую ці моменти з посмішкою. Десь на 4 см відкриття нас запросили в родзал. Там м'ячик, розмови з чоловіком. Далі епідуралка. Анастезіолог співав "ні обіцянок, ні пробачень". А чоловік тримав за руку", - розповіла про безцінну підтримку Павліка його дружина.

Катерина і Віктор 15 червня стали батьками (фото: instagram.com/repyahovakate)

Віктор зробив дружині чай, а медики запевнили майбутню маму, що у неї є час поїсти і навіть подрімати. Катерина відчув звірячий апетит, але їй довелося обмежитися половиною склянки кефіру. До слова, майбутню маму здолало незвичайне в такій ситуації бажання - їй захотілося терміново почистити зуби, що вона зробила прямо в родзалі.

"Кожні півгодини дивляться розкриття. Додають епідуралку. І в якийсь момент лікар каже: "Нічого не додаємо. Повне розкриття", - розповіла про свій досвід Катерина, пообіцявши підписникам детальне продовження історії про пологи.

До слова, чоловік до останнього був з нею поруч, але ось від партнерських пологів вона відмовилася.