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Дружина Павлика терміново лягає в пологовий будинок: пара готується до пологів

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Понеділок 14 червня 2021 13:07
Дружина Павлика терміново лягає в пологовий будинок: пара готується до пологів Катерина Репяхова та Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Lite

Дружина і концертний директор Віктора Павлика, Катерина Репяхова 13 червня відсвяткувала 27-річчя. Майбутня мама зібрала тісне коло найближчих і відправилася в ресторан. Катерина чекає не дочекається, коли народить малюка і зустрінеться з маленьким Мішею – саме так пара вирішила назвати хлопчика. Сьогодні, в понеділок, 14 червня Катерина разом з чоловіком вирушила на плановий огляд в приватний пологовий будинок, де вона збирається народжувати, і у неї почали відходити води.

Про це Репяхова повідомила в Instagram Stories.

Напередодні Катерина завбачливо зібрала сумку з усім необхідним для перебування в пологовому будинку, і закинула її в багажник авто. Майбутня мама повідомила, що перед оглядом відчуває тривогу, але чоловік переживає не менше, ніж вона.

Дружина Павлика терміново лягає в пологовий будинок: пара готується до пологів

Дружина Павлика терміново лягає в пологовий будинок: пара готується до пологів

Катерина і Віктор активно готуються до пологів (instagram.com/repyahovakate)

Потім Катерина показала фото з лікарняної кушетки і в підписі повідомила: "У мене підтікають води. Зробили тест". Пізніше схвильована дружина артиста опублікувала кадри з авто і повідомила, що її відправили додому і через годину вона повинна знову повернутися в пологовий будинок.

Дружина Павлика терміново лягає в пологовий будинок: пара готується до пологів

Катерина повідомила, що у неї відходять води (instagram.com/repyahovakate)

"Ми їдемо додому. Туди і назад. І в пологовий будинок", - поділилася планами Катерина.

Дружина Павлика терміново лягає в пологовий будинок: пара готується до пологів

Катерина терміново лягає в родове відділення (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова розповіла, як раптово захворіла на останніх тижнях вагітності - дружина артиста підчепила застуду і мучилася від кашлю і нежиті. Майбутня мама до 37 тижня вела активний спосіб життя – пила каву, подорожувала, літала, узгодивши свої дії з лікарем.

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