Дружина Романа Сасанчина показала фігуру після пологів і розсекретила вагу

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин та його дружина Іванна тиждень тому вперше стали батьками - дівчина подарувала коханому дочку Єлизавету. Молода мама показала, як змінилася її фігура після пологів і розкрила свою нинішню вагу.
Фото в короткому тілесному топі і обтягуючих чорних лосинах Іванка поділилася в своїх Instagram-stories.
На зробленому у ванній знімку видно, що у дівчини ще є животик, проте вона вже схудла на 8 кілограмів після пологів.
Дружина 19-річного Сасанчина зазначила, що зараз вона важить 57 кілограмів.
"65 кілограмів важила перед пологами. До вагітності важила 52 кілограми",
- розповіла Іванна.
Дружина Сасанчина скинула 8 кг через тиждень після пологів (фото: instagram.com/annavi_i)
Також дівчина поділилася теплим сімейним фото на Різдво в компанії чоловіка і його мами. Вони сидять за накритим столом на тлі вбраної ялинки, при цьому всі одягнені в вбрання в національному стилі.
"Христос ся Рождає!!! Славімо його!!! Усім смачної куті, та веселих різдвяних свят!", - написала Іванка.
Роман Сасанчин з дружиною Іванною привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/annavi_i)
Роман же трохи раніше показав кадри з виписки коханої з пологового будинку.
Нагадаємо, що Роман і Іванна хоч і давно разом, але розписалася тільки на початку минулого місяця - 2 грудня.
Ми також писали, що Роман Сасанчин розповів про важкі пологи дружини. Він хотів підтримати свою кохану, і бути з нею в цей непростий момент. Дівчина не змогла народити сама, тому лікарі зробили кесарів розтин. А через півгодини після цього йому принесли новонароджену дівчинку.