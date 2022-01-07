Дружина Романа Сасанчина показала фігуру після пологів і розсекретила вагу

На зробленому у ванній знімку видно, що у дівчини ще є животик, проте вона вже схудла на 8 кілограмів після пологів.

Дружина 19-річного Сасанчина зазначила, що зараз вона важить 57 кілограмів.

"65 кілограмів важила перед пологами. До вагітності важила 52 кілограми",

- розповіла Іванна.

Дружина Сасанчина скинула 8 кг через тиждень після пологів (фото: instagram.com/annavi_i)

Також дівчина поділилася теплим сімейним фото на Різдво в компанії чоловіка і його мами. Вони сидять за накритим столом на тлі вбраної ялинки, при цьому всі одягнені в вбрання в національному стилі.

"Христос ся Рождає!!! Славімо його!!! Усім смачної куті, та веселих різдвяних свят!", - написала Іванка.

Роман Сасанчин з дружиною Іванною привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/annavi_i)

Роман же трохи раніше показав кадри з виписки коханої з пологового будинку.

Роман Сасанчин з дружиною Іванною та новонародженою донькою (фото: instagram.com/sasanchyn_official)