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Дружина не впізнає: Влад Яма показав радикальні зміни в зовнішності

Автор: Styler

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном відпочивають в Майамі. У Флориді зіркова сім'я зустріла друзів-знаменитостей Дмитра та Ірину Монатік з синами, у співака якраз проходить тур по США.

Влад із задоволенням ділиться в Instagram фото і відео з відпочинку. І ось на свіжому знімку хореограф вразив своїм перевтіленням – він збрив густу рослинність на обличчі!

Влад зробив селфі за кермом авто, і на фото його не впізнати – він голив вуса і бороду, і постав перед шанувальники з гладко виголеним обличчям.

Влад показав "помолоділе" фото (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Ну привіт, 2007! Дружина не дізнається, вітерцем незвично обдуває, відчуваю себе голеньким,але в цілому добре", - відрапортував Яма.

Першими нового Влада оцінили його зіркові друзі. "Люкс", – заявив Анатолій Анатоліч," Гарний", - підтвердив Володимир Дантес. Підписники Ями стали активно ділитися своєю думкою.

"Чомусь відразу згадався танець з Наташею Могилевською в образі Маски (по-моєму це була самба?! Без бороди. А що сказала дружина?"–- поцікавилася одна з підписниць хореографа. "Поки мовчить", - чесно зізнався він.

  • Помолодшали років на 10 точно
  • Супер! Помолодшав! Красунчик
  • Дуже добре навіть
  • Шикарно!
  • Старим ще встигнете побути, а ось молодістю потрібно зараз насолоджуватися
  • Помолодшати. Був молодим став ще молодший

До слова, навіть у США Влад не пропускає бігові тренування. Разом з дружиною і сином він активно бігає і має намір відновити колишню форму.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма з сім'єю побував в Мексиці і поділився враженнями від першого відвідування цієї країни.

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Влад Яма