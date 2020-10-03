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Женихів зваблюєш? "Гола" Леся Нікітюк розбурхала мережа "смачним" фото

Новость на русском → Субота 03 жовтня 2020 11:27
Женихів зваблюєш? "Гола" Леся Нікітюк розбурхала мережа "смачним" фото Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведуча показала оригінальний знімок з делікатесами

Леся Нікітюк проводить осінь з користю – вона недавно оголосила, що бере паузу в кар'єрі і присвятити час собі і самоосвіті. Так, теледіва вміє насолоджуватися життям і робить це зі смаком. Нещодавно Леся побувала в Карпатах, де встигла повноцінно відпочити на тлі заворожливої природи. Вона ділилася барвистими фото, і ось, опублікувала в Instagram свіжий і вельми провокаційний кадр.

Леді Ле розташувалася біля величезного чану з великою тарілкою варених раків в руках. Вона тримає блюдо таким чином, що створюється враження – ведуча гола. Правда, особливо уважні можуть розглянути на ній невеликі чорні плавки. Вона вирішила обійтися без макіяжу і широко посміхається в камеру.

Леся супроводила провокаційне фото не менш провокаційним текстом. Вона припустила, що ж про неї напишуть в медіа:

"Я вже бачу заголовки: Нікітюк, прикриваючись тим, що варить раків, фоткалась оголеною в чанах. Подруги залишилися голодними і неприкритими", - з гумором припустила ведуча.

Женихів зваблюєш? &quot;Гола&quot; Леся Нікітюк розбурхала мережа &quot;смачним&quot; фото

Леся Нікітюк спокусила шанувальників не тільки делікатесами в тарілці, але і сміливим зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях відзначилися зіркові друзі Лесі – Даша Астаф'єва та Віка з НеАнгелів. "Ну, даєш! Чарівна Хазяйка! Хочу бути подругою з поїдання", - "напросилася" остання.

Шанувальники ведучої почали вправлятися в дотепності і залишати жартівливі підписи під знімком, а також компліменти.

  • З такою фігурою можна не прикриватися раками
  • Шикарна, а ноги...
  • Як завжди, вогонь
  • Вогонь
  • Ох вже ці ноги
  • Сексі і смачно в одному фото
  • Лесюня, ти, мабуть, женихів зваблюєш? Тільки от чим більше - раками або собою? Красива як лялечка
  • Богиня, німфа, русалонька і просто Леся
  • Не, я думаю, заголовок буде приблизно такий. "Нікітюк наслідує Волочкову, оголеним знімком у лазні біля чану, прикриваючись раками"

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк чесно розповіла про свої доходи.

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