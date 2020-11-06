Одружуйтесь вже! Слава з НеАнгелів розбурхала мережу романтикою з екс-партнером по "Танцях з зірками 2020"

Співачка і хореограф знову зустрілися в танцювальній студії

Слава Камінська з групи НеАнгели закохана і щаслива. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що нового чоловіка до останнього ховати від громадськості, разом з тим вона зазначила, що їй приписують романи з усіма, хто з'являється в її соцмережах. Втім, артистка і сама любить інтригувати публіку і підливати масла у вогонь. Наприклад, вона публікує ефектні кадри з екс-партнером по "Танцях з зірками 2020" Дмитром Дікусаром і залишає двозначні підписи до них.

Парочка позує в танцювальному залі. Дмитро обняв Славу за талію, а вона притиснулася ближче до нього, поклавши руку на груди.

"Танцюй, поки молода. Мій повернувся", - інтригуюче підписала кадр співачка. Підписники артистки залишали компліменти для Слави і Дмитра та мріяли про те, щоб між ними дійсно спалахнув роман.

От би пари в реальності була класна

Ви дуже круто дивитесь у парі

Так одружуєтеся вже, будь ласка! Ви прекрасні

Так що, реально вони пара?

Ну шикарні

Дуже схожі

Добре виглядаєте разом! Шикарний вигляд!

Цікаво, що в сторіс Слава опублікувала кадри на кухні з колишнім чоловіком Едгаром Камінським і їхнім спільним сином Леонардом – батько і хлопчик грають у шахи. До речі, вона нещодавно розповіла про стосунки з колишнім після розлучення.

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська зробила оригінальне зізнання.