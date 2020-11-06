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Одружуйтесь вже! Слава з НеАнгелів розбурхала мережу романтикою з екс-партнером по "Танцях з зірками 2020"

Новость на русском → П'ятниця 06 листопада 2020 10:45
Одружуйтесь вже! Слава з НеАнгелів розбурхала мережу романтикою з екс-партнером по "Танцях з зірками 2020" Слава Камінська і Дмитро Дікусар (фото:www.instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Співачка і хореограф знову зустрілися в танцювальній студії

Слава Камінська з групи НеАнгели закохана і щаслива. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що нового чоловіка до останнього ховати від громадськості, разом з тим вона зазначила, що їй приписують романи з усіма, хто з'являється в її соцмережах. Втім, артистка і сама любить інтригувати публіку і підливати масла у вогонь. Наприклад, вона публікує ефектні кадри з екс-партнером по "Танцях з зірками 2020" Дмитром Дікусаром і залишає двозначні підписи до них.

Парочка позує в танцювальному залі. Дмитро обняв Славу за талію, а вона притиснулася ближче до нього, поклавши руку на груди.

"Танцюй, поки молода. Мій повернувся", - інтригуюче підписала кадр співачка. Підписники артистки залишали компліменти для Слави і Дмитра та мріяли про те, щоб між ними дійсно спалахнув роман.

Одружуйтесь вже! Слава з НеАнгелів розбурхала мережу романтикою з екс-партнером по &quot;Танцях з зірками 2020&quot;

  • От би пари в реальності була класна
  • Ви дуже круто дивитесь у парі
  • Так одружуєтеся вже, будь ласка! Ви прекрасні
  • Так що, реально вони пара?
  • Ну шикарні
  • Дуже схожі
  • Добре виглядаєте разом! Шикарний вигляд!

Цікаво, що в сторіс Слава опублікувала кадри на кухні з колишнім чоловіком Едгаром Камінським і їхнім спільним сином Леонардом – батько і хлопчик грають у шахи. До речі, вона нещодавно розповіла про стосунки з колишнім після розлучення.

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська зробила оригінальне зізнання.

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