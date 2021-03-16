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Жінка-мрія: Ешлі Грем в трендовому платті-майці підкорила апетитними формами

Автор: Lite

Ешлі Грем - одна з найпопулярніших моделей plus size, показала нову серію фото, на яких виглядає неймовірно спокусливо і стильно.

Знімки, що 33-річна модель запостила у своєму блозі, просто підкорили мережу.

Ешлі позує в блідо-блакитному трикотажному платті-майці на тонких бретелях, яке підкреслило достоїнства її фігури. Доповнили його високі рукавички такого ж кольору. Ешлі зробила кілька фото, показавши себе з усіх боків і ракурсів. Для повноти картини зірка вибрала макіяж в натуральних тонах, який чудово поєднувався з сунею, а також мокру укладку з легкими хвилями. Виглядала Грем просто неперевершено.

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, такі сукні сьогодні на піку популярності, вони стануть відмінною базою для повсякденних образів. Поки на вулиці прохолодно, їх можна носити під пальто, а пізніше доповнювати піджаками-оверсайз, кардиганами, джинсовими куртками.

Раніше Ешлі демонструвала свою фігуру в стильному домашньому комплекті.

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