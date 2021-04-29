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Жінка-мрія: Сальма Хайєк підкорила мережу розкішною фігурою в купальнику

Новость на русском → , Четвер 29 квітня 2021 22:22
Жінка-мрія: Сальма Хайєк підкорила мережу розкішною фігурою в купальнику Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек показала чергове архівне фото, на якому позує в білосніжному купальнику. Розкішна фігура і квітучий вигляд молодий вид Сальми просто звів фанатів з розуму.

Знімок популярна актриса виклала в мережу на честь дня народження колеги і подруги, Пенелопи Крус, якій 28-го квітня виповнилося 47 років.

Сальма Хайек зробила колаж, на одній частині якого стоїть вона сама, а на другій - іменинниця. Обидві актриси постали в білих купальниках, продемонструвавши свої розкішні фігури.

Жінка-мрія: Сальма Хайєк підкорила мережу розкішною фігурою в купальникуСальма Хайєк і Пенелопа Крус (фото: instagram.com/salmahayek)

"Жінки в білому все ще вшановують чудову Пенелопу Крус, у якої вчора був день народження!!",- написала зірка.

Під яскравим і пристрасним знімок піднявся шквал емоцій. Фолловери не можуть намилуватися красою обох жінок, засипавши їх компліментами. "Дві найкрасивіші жінки на всій планеті", "Ти така красива", "Сальма, ти така сексуальна", "Неймовірні обидві", "Захоплює дух", "Яка Сальма красива, чудова жінка", - пишуть вони.

Раніше Пенелопа Крус показала нову зйомку для відомого глянцевого журналу, де постала напівоголеною.

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