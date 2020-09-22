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Жінка-змія: Кім Кардашьян в бікіні з хижим принтом підірвала мережу пишними формами

Автор: Lite

Зірка знову оголилася

Кім Кардашьян – одна з найпопулярніших особистостей в мережі Instagram – знає, як підігріти інтерес до своєї персони. 39-річна знаменитість регулярно влаштовує відверті фотосесії, результатами яких ділиться на просторах інтернету. Одна з недавніх робіт багатодітної мами вийшла максимально гарячою. Кадрами знаменитість поділилася у своєму блозі.

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Нові фото Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім одягла крихітне бікіні хижого забарвлення "під пітона", яке ледве прикривало оголене тіло красуні. В доповнення до образу їй зробили зачіску з довгою косою, яка вилася змійкою по всьому тілу. З аксесуарів вона вибрала великі сережки-кільця, а макіяж зробила яскравий і чуттєвий. У такому образі жінки-змії дружина Каньє позує в басейні. Частина кадрів вийшла максимально гарячими – Кім лежить у воді, спокусливо прогнувшись. На іншій половині одна із знаменитих сестер насолоджується відпочинком з коктейлем в руках. "Нічне плавання", – заінтригувала вона зухвалим підписом.

Кім обожнює радувати фанатів (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Чорт, Кім, ти прекрасна", "Вау", "Гаряча", "Я просто закоханий", "Твоє тіло – це мета, справжня ікона", "Така чудова", "О боже, це волосся", "Ти така хгарна", – не можуть зупинитися фанати.

Нагадаємо, раніше зірка демонструвала шанувальникам, якими гарненькими ростуть її діти. Причому молодша дочка Кім Чикаго завжди збирає максимальну кількість лайків та коментарів. Багато з шанувальників вважають, що вона дуже схожа на свою зіркову матусю.

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