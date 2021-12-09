ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жорсткий порушник: Дантес доповів про свій стан після серйозної травми

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 18:54
Жорсткий порушник: Дантес доповів про свій стан після серйозної травми Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Автор: Styler

Володимир Дантес серйозно злякав дружину Надю Дорофєєву після того, як знепритомнів під час поїздки до Одеси. Після вечірки з нагоди дня народження режисера Таню Муіньо співак впав у вбиральні і отримав струс мозку.

Пара повернулася до Києва, а Вова розповів в Instagram, як він проводить час і відновлюється.

"Прописали сидіти вдома. Не можна багато дивитися телевізор, читати і слухати гучну музику. Ось прокинувся, тинявся по хаті, перемив посуд, хоч і посудомийка є. Витер стіл, сиджу... в планах ще полежати, посидіти біля багаття і збожеволіти", - поділився своєю програмою співак.

Жорсткий порушник: Дантес доповів про свій стан після серйозної травми

Володимир Дантес прилетів до Києва з травмою (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Пізніше Вова поскаржився на погану погоду на вулиці, яка порушила всі його плани. "Думав, на вулиці буде сніг, і я в пледі буду сидіти біля багаття. Але у погоди теж, мабуть, струс", - поділився співак своїми висновками.

Жорсткий порушник: Дантес доповів про свій стан після серйозної травми

Скріншот (instagram.com/vladimirdantes)

Довго перебувати без діла артист не витримав і вирішив відхилитися від приписів медиків. "Я, звичайно, жорсткий порушник. Включив тихо фоном "Красуню і Чудовисько", тому що знаю напам'ять і періодично підглядаю", - розповів Дантес.

Жорсткий порушник: Дантес доповів про свій стан після серйозної травми

Скріншот (instagram.com/vladimirdantes)

Потім господарський артист взявся за готування і навіть зварив собі ситний і корисний обід. "День неймовірно мчить. Я ось приготував гречаний суп з курочкою. І пішов далі лежати", - повідомив засмучений співак.

Жорсткий порушник: Дантес доповів про свій стан після серйозної травми

Скріншот (instagram.com/vladimirdantes)

До речі, в листопаді під час робочої поїздки до Єгипту проблеми зі здоров'ям почалися у Наді Дорофєєвої. Дівчина отруїлася і потрапила під крапельницю, співачці довелося перенести запланований концерт через форс-мажор, що стався.

Читайте LITE в Google News
Владимир Дантес Надя Дорофеєва
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Рік Тигра 2022: що має бути на новорічному столі, щоб задобрити господаря року
Рік Тигра 2022: що має бути на новорічному столі, щоб задобрити господаря року