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Жорсткий порушник: Дантес доповів про свій стан після серйозної травми

Автор: Styler

Володимир Дантес серйозно злякав дружину Надю Дорофєєву після того, як знепритомнів під час поїздки до Одеси. Після вечірки з нагоди дня народження режисера Таню Муіньо співак впав у вбиральні і отримав струс мозку.

Пара повернулася до Києва, а Вова розповів в Instagram, як він проводить час і відновлюється.

"Прописали сидіти вдома. Не можна багато дивитися телевізор, читати і слухати гучну музику. Ось прокинувся, тинявся по хаті, перемив посуд, хоч і посудомийка є. Витер стіл, сиджу... в планах ще полежати, посидіти біля багаття і збожеволіти", - поділився своєю програмою співак.

Володимир Дантес прилетів до Києва з травмою (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Пізніше Вова поскаржився на погану погоду на вулиці, яка порушила всі його плани. "Думав, на вулиці буде сніг, і я в пледі буду сидіти біля багаття. Але у погоди теж, мабуть, струс", - поділився співак своїми висновками.

Скріншот (instagram.com/vladimirdantes)

Довго перебувати без діла артист не витримав і вирішив відхилитися від приписів медиків. "Я, звичайно, жорсткий порушник. Включив тихо фоном "Красуню і Чудовисько", тому що знаю напам'ять і періодично підглядаю", - розповів Дантес.

Скріншот (instagram.com/vladimirdantes)

Потім господарський артист взявся за готування і навіть зварив собі ситний і корисний обід. "День неймовірно мчить. Я ось приготував гречаний суп з курочкою. І пішов далі лежати", - повідомив засмучений співак.

Скріншот (instagram.com/vladimirdantes)

До речі, в листопаді під час робочої поїздки до Єгипту проблеми зі здоров'ям почалися у Наді Дорофєєвої. Дівчина отруїлася і потрапила під крапельницю, співачці довелося перенести запланований концерт через форс-мажор, що стався.

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Владимир ДантесНадя Дорофеєва