ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Так і жили 15 років: Слава Камінська показала зворушливу зустріч зі своєю "любов'ю"

Новость на русском →
Середа 04 серпня 2021 14:31
Так і жили 15 років: Слава Камінська показала зворушливу зустріч зі своєю "любов'ю" Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

У березні цього року популярна група НеАнгели засмутила шанувальників, оголосивши про розпад після 15 років творчої діяльності. Слава Камінська і Вікторія Смеюха вирішили почати сольну кар'єру. Після прощального концерту в травні дівчата не бачилися і ось нарешті відбулася довгоочікувана зустріч колишніх колег по групі.

Зворушливе відео Камінська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

У ролику одягнені в білі сорочки артистки міцно обіймаються, при цьому чути їх щасливий сміх. В кінці Віка мило цілує Славу в щоку, а та пустотливо показує язик на камеру.

Видно, що дівчата скучили одна за одною і дійсно раді зустрічі.

"Ось так вони і жили всі 15 років. Цю любов не перемогти", - підписала публікацію Камінська, яка тепер виступає під псевдонімом SLAVA KAMINSKA.

Шанувальники розчулилися такій душевній зустрічі дівчат і побажали їм і далі бути в таких прекрасних відносинах.

  • Дівчата, ви круті
  • Сонечка
  • Розумнички
  • І знову ми неангееееели
  • Які Класні
  • Це - дружба сильна
  • Ви неймовірні
  • Судячи з усього, перший дует у Слави буде з Вікторією
  • Все, повертаємося назад?
  • Ось так потрібно жити і далі. Ви круті
  • Молодчинки! Так тримати!
  • Люблю дивитися, коли ви так мило обіймаєте один одного

Нагадаємо, раніше Слава Камінська показала, як виглядає відразу після пробудження без грама косметики на обличчі.

Читайте LITE в Google News
Віка Смеюха Слава Камінська
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У метро Києва сталася епічна бійка: справжній поєдинок (відео)
У метро Києва сталася епічна бійка: справжній поєдинок (відео)