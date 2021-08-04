Так і жили 15 років: Слава Камінська показала зворушливу зустріч зі своєю "любов'ю"
У березні цього року популярна група НеАнгели засмутила шанувальників, оголосивши про розпад після 15 років творчої діяльності. Слава Камінська і Вікторія Смеюха вирішили почати сольну кар'єру. Після прощального концерту в травні дівчата не бачилися і ось нарешті відбулася довгоочікувана зустріч колишніх колег по групі.
Зворушливе відео Камінська розмістила на своїй сторінці в Instagram.
У ролику одягнені в білі сорочки артистки міцно обіймаються, при цьому чути їх щасливий сміх. В кінці Віка мило цілує Славу в щоку, а та пустотливо показує язик на камеру.
Видно, що дівчата скучили одна за одною і дійсно раді зустрічі.
"Ось так вони і жили всі 15 років. Цю любов не перемогти", - підписала публікацію Камінська, яка тепер виступає під псевдонімом SLAVA KAMINSKA.
Шанувальники розчулилися такій душевній зустрічі дівчат і побажали їм і далі бути в таких прекрасних відносинах.
- Дівчата, ви круті
- Сонечка
- Розумнички
- І знову ми неангееееели
- Які Класні
- Це - дружба сильна
- Ви неймовірні
- Судячи з усього, перший дует у Слави буде з Вікторією
- Все, повертаємося назад?
- Ось так потрібно жити і далі. Ви круті
- Молодчинки! Так тримати!
- Люблю дивитися, коли ви так мило обіймаєте один одного
Нагадаємо, раніше Слава Камінська показала, як виглядає відразу після пробудження без грама косметики на обличчі.