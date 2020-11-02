Вони живуть закордоном: 90-річний Чапкіс розкрив сімейні таємниці

90-річний український хореограф Григорій Чапкіс розповів про свою сім'ю. Суддя "Танців з зірками" повідомив, що у нього син і дочка і четверо онуків. Всі вони живуть закордоном. Спадкоємці Чапкіса навіть зареєстрували власні танцювальні школи під назвою "Чапкіс бенд". Про це танцюрист розповів в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

У розмові з'ясувалося, що старша дочка Лілія має балетну школу в Італії. Внучка Анна теж проживає в Італії, де знімається в кінофільмах і бере участь у модельних зйомках.

Син Грегор теж керує школою танців в Сан-Франциско. А його дружина щодня надсилає фото онуків Григорію. У ще однієї внучки Вікторії теж є своя школа танців за кордоном.

Також незмінний суддя "Танців" повідомив, що боїться коронавірусу, але щодня тренується на вулиці, адже м'язи потрібно розробляти. Його дружина намагається підбирати правильне харчування для чоловіка і дуже переживає про його здоров'я.

"Я ношу маску весь час і так захищаюся", - розповів 90-річний хореограф.

Також Чапкіс згадав, що сидіти і лежати без руху для нього - це справжня каторга.

Григорій Чапкіс розповів про сім'ю

Як ми розповідали раніше, суддя "Танців з зірками" розповів про найкращі виступи на шоу за всю його історію.

Раніше ми писали, як з 2006 по 2020 роки змінився Григорій Чапкіс, який судить вже п'ятий сезон проекту. І розповідали, чому в останньому сезоні легендарного балетмейстера так часто критикують.