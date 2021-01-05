Життя прекрасне: Комаров зворушив затишним фото з найближчими після довгої розлуки

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка днями повернулися в Київ після новорічного вікенду на Мальдівах. Пара зустрілася на райських островах після тривалої розлуки, адже Дмитро полетів у свою найдовшу, тримісячну експедицію. Нарешті, ведучий зміг побачитися з рідними та близькими і поділитися своїм щастям з шанувальниками.

Він опублікував в Instagram святкове фото в компанії брата і сестри, яка в минулому році подарувала Дмитру племінницю. Щасливе сімейство позує біля ялинки з келихами, наповненими шампанським у руках.

"Життя в режимі прискореного перемотування. Тиждень тому - зйомки в мегаекстремалних умовах, вчора - відпустку і скати в океані, сьогодні - вдома. Скоро знову на зйомки... Ну, а зараз кайф: вперше за 3 місяці зустрівся з рідними, відзначаємо з сестрою Ангеліною і братом Миколою новий рік", - підписав теплий сімейний кадр телеведучий.

Він зізнався, що минулий рік вніс в його життя суттєві корективи, і тепер Дмитру доводиться надолужувати згаяне.



Дмитро вперше за три місяці зустрівся з сестрою та братом (фото: instagram.com/komarovmir)

"Я вибудовував роками правильний графік суміщення експедицій і життя. Здавалося, практично збудував, щоб встигати і працювати, і жити, принаймні, був на шляху і дуже близько. Але 2020 підкинув "подаруночок", замкнув мене на 7 місяців вдома, і тепер треба все заново наздоганяти, вибудовувати знову. Зате не нудно. Життя непередбачуване і прекрасне", - зазначив він.

Пізніше Дмитро опублікував кумедні дачні фото, на яких грає в снігу зі своїм чотирилапим другом, а також ліпить величезного сніговика у дворі заміського будинку. Виявилося, що знімки були зроблені 5 років тому – у січні 2016 року.

Дмитро Комаров розчулив архівними дачними знімками (фото: instagram.com/komarovmir)

Телемандрівник ностальгує за сніжними зимами, які були в Україні раніше. За його словами, вже мінімум три роки українці практично не бачать сніг в холодну пору року.

Дмитро Комаров з сестрою Аліною показали величезного сніговика (фото: instagram.com/komarovmir)

"Клімат реально змінюється. Всі зараз постять фотки з Буковеля, і чітко видно, що сніг тільки "гарматний", на трасах, а навколо - без снігу. Тільки на вершинах Говерли та інших "двотисячників". І минулий лижний сезон був не ахті. Коли в мене був час активно займатися лижами, на початку 2000-х, ми їздили в Славське та Подобовець/Пилипець (Буковеля ще не було) практично кожні вихідні, і снігу було просто неміряно... А лижі завжди були в машині: у п'ятницю після роботи я просто їхав на вокзал, а в понеділок вранці з поїзда з Карпат йшов на роботу", - поділився особистими подробицями Дмитро і побажав усім повернення цієї звичної зимової погоди.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Комаров порадував шанувальників архівним дачним фото з красунею-дружиною.