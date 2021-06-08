Життя закінчилося: Могилевська не на жарт розлютилася через ейджизм

Наталя Могилевська ще в період локдауну вирішила допомогти з роботою своїм підписникам і запропонувала кілька вакансій. Правда, тоді співачка була розчарована відгуками претендентів , але вирішила ідею не кидати і нещодавно заявила, що шукає помічницю віку 40+.

У шанувальників виникло питання з приводу вікового цензу, і зірка вирішила відповісти всім разом в Instagram .

Вона опублікувала фото без макіяжу і супроводила його надихаючим текстом. Наталя заявила, що її дістав ейджизм і несправедливе ставлення до людей, які перетнули 40-річний рубіж. Саме тому вона вказала в своєму оголошенні, що віддає перевагу саме цій віковій групі. Вона перерахувала всі стереотипи, які "переслідують" людей 40+.

"Тому що, життя після 40 закінчилася, ти ніколи не зможеш вийти заміж, тебе ніколи в житті не візьмуть на нову роботу. У той час як людям саме цього покоління властиві відповідальність, здатність "горіти" на роботі, здатність нескінченно вчитися і розвиватися, дуже високий рівень мотивації і бажання досягати нових вершин", - переконана Наталя.



Наталя Могилевська показала фото без макіяжу (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я із задоволенням працюю з людьми старшого віку, тому що ці люди володіють зовсім іншим рівнем мудрості, досвіду та інтелекту. Ось і все. Мені хочеться розумних і сильних людей поруч, тому мої дорогі дівчатка, давайте зробимо світ кращим!" - звернулася співачка до своєї аудиторії.

Підписники Наталії підтримали її позицію і захопилися мудрістю і прозорливістю артистки.